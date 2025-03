МИД Латвии внес в «черный список» блогера, обматерившего Галкина на концерте в Юрмале

Ранее Винклер получил свои «пять минут славы» в Юрмале, где на концерт юмориста Макима Галкина публично назвал артиста долбо*бом.

«Решила внести Максима Винклера в список нежелательных лиц Латвийской Республики и запретить ему въезд в Латвию. Основание – пункт 61 Закона об иммиграции», - написала министр в своем микроблоге «Х» на латышском и английском языке.

❗️Nolēmu iekļaut Maksimu Vinkleru Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā un noteikt viņam aizliegumu ieceļot ??. Pamats-Imigrācijas likuma 61.p.



? I’ve included Maksim Vinkler in the list of persons undesirable to Latvia (persona non grata) & banned him from entering ??.