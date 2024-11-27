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Эксцентричный олигарх Чичваркин запал на певицу украинку 1

Lifenews
Дата публикации: 27.11.2024
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

"Мы вместе поднимались в горы уже дважды и купались в холодной воде".

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин (1974 г.р.), который с 2008 года живет в Великобритании и поддерживает Украину после начала большой войны, заговорил об отношениях с известной певицей с Украины Олей Поляковой (1979 г.р.). Он также прокомментировал хейт, который посыпался на артистку из-за общения с ним.

Предприниматель и исполнительница поддерживают связь, и много лет находятся в дружеских отношениях. Когда Ольга приезжает в Великобританию, то встречается с другом и проводит с ним время. Недавно у них снова была возможность увидеться. Сам Чичваркин говорит, что они, мол, "обожают друг друга". По его словам, они с Поляковой уже даже вместе ходили в горы и погружались в холодную воду.

"Мы обожаем друг друга. Мы вместе поднимались в горы уже дважды и купались в холодной воде", - поделился бизнесмен.

А вот что касается критики певицы за ее дружбу с Чичваркиным, то сам мужчина говорит, что не обращает внимания на хейт и не считает себя "хорошим русским", которым его часто называют. В этом вопросе его интересует мнение медиков и военных, а не тех, "кто сидит на диване".

Евгений снова подчеркнул, что постоянно помогает украинцам и продолжит это делать и в дальнейшем. К слову, за рубежом он устраивает благотворительные вечера, во время которых собирает средства для ВСУ. Он убежден, "что все делает правильно".

Напомним, ранее Леся Никитюк показалась в объятиях мужа Поляковой. Певица, которая тогда находилась за границей, отреагировала на неожиданную встречу ведущей и ее возлюбленного-бизнесмена.

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Комментарии (1)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    28-го ноября

    "олигарх"??? веселимся все! старый контрабандист - это да.

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