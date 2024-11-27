В Латвии вводится новая система записи к врачу. Как она будет работать?

С целью искоренения искусственных очередей на медицинские услуги разрабатывается система единой цифровой записи, сообщил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Как отметил министр, записываясь на одну и ту же услугу в четырех-пяти медицинских учреждениях, люди создают искусственные очереди. Доля таких записей составляет от 15 до 20%.

Поэтому разрабатывается система единой цифровой записи, когда люди больше не смогут записываться на одну и ту же услугу в нескольких местах, но смогут выбрать конкретное медицинское учреждение, где они хотят ее получить, рассказал министр.