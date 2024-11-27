Силиня отказалась ехать на саммит глав правительств стран Балтии и Скандинавии

Министр иностранных дел Байба Браже в среду примет участие в саммите глав правительств стран Балтии и Скандинавии (NB8) в Швеции вместо премьер-министра Эвики Силини, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Как сообщила пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне, Силиня в среду не сможет выполнять обязанности по чрезвычайным семейным обстоятельствам, и на посту премьера ее заменит министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, а на саммите NB8 - министр иностранных дел.

Главными темами саммита будут трансатлантические отношения, региональная безопасность, ситуация в Балтийском море и поддержка Украины.

В 17:40 по латвийскому времени состоится пресс-конференция премьер-министров, которая будет транслироваться в прямом эфире на сайте шведского правительства и "Youtube".