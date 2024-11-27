Baltijas balss logotype

Силиня отказалась ехать на саммит глав правительств стран Балтии и Скандинавии 1

Политика
Дата публикации: 27.11.2024
LETA
Силиня отказалась ехать на саммит глав правительств стран Балтии и Скандинавии
ФОТО: LETA

Министр иностранных дел Байба Браже в среду примет участие в саммите глав правительств стран Балтии и Скандинавии (NB8) в Швеции вместо премьер-министра Эвики Силини, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Как сообщила пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне, Силиня в среду не сможет выполнять обязанности по чрезвычайным семейным обстоятельствам, и на посту премьера ее заменит министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, а на саммите NB8 - министр иностранных дел.

Главными темами саммита будут трансатлантические отношения, региональная безопасность, ситуация в Балтийском море и поддержка Украины.

В 17:40 по латвийскому времени состоится пресс-конференция премьер-министров, которая будет транслироваться в прямом эфире на сайте шведского правительства и "Youtube".

#саммит #эвика силиня
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го ноября

    Т.е. в принципе, нет никакой разницы кто из правительства поедет и поедет ли вообще.

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео