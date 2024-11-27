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Правительство смирилось с тем, что поезда Rail Baltica промчатся мимо Риги 1

Политика
Дата публикации: 27.11.2024
BB.LV
Правительство смирилось с тем, что поезда Rail Baltica промчатся мимо Риги

"Мы хотели бы, но сейчас не можем сказать, что Rail Baltica пройдет через Ригу", - так запутанно премьер Эвика Силиня признала, что Риги выпала из европейской желдороги, которая должна была соединить столицы стран Балтии.

На заседании правительства Силиня призналась, что до сих пор проект реализовался по принципу "где есть деньги, там и строим".

Сейчас денег нет. Это уже признание министр сообщения Каспарса Бришкенса. Капитан-очевидность рассказал коллегам-министрам, что самой большой проблемой Rail Baltica является финансирование. Вернее, его отсутствие.

Что делать? Бришкенс предложил сценарий первой очереди с максимально урезанными расходами.

Про бюджетный вариант Rail Baltica членам правительства рассказала заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Кристине Малнача. Она представила правительству протокольное решение, которое предусматривает строительство железнодорожной линии Rail Baltica с одним рельсовым путем от границы Литвы до границы Эстонии.

По ее словам, в настоящее время доступно финансирование для строительства лишь для 40-километрового участка от латвийско-литовской границы до Мисы.

Далее по мере нахождения денег планируется продвигаться на север, привлекая некие альтернативные источники финансирования. В Ригу Rail Baltica заходить не будет. По крайней мере в обозримом будущем.

Премьер-министр Эвика Силиня также заявила, что необходимо прекратить расходовать средства на те компоненты проекта, которые пока не планируется реализовать.

Интересно, что пока Силиня давала наказа министрам, на Даугаве, по наблюдениям портала bb.lv, продолжились работы по строительству нового железнодорожного моста для Rail Baltica. От этого моста правительство в рамках экономии отказалось, но рабочим об этом, очевидно, сообщить забыли.

#rail baltica
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    27-го ноября

    "в настоящее время доступно финансирование для строительства лишь для 40-километрового участка" -
    "куда поезда Rail Baltica промчатся" по одной колее?

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