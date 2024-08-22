В Сейме, еще не оправившемся от летних каникул, ни шатко ни валко существует парламентская следственная комиссия по изучению "допущенных ошибок" по прокладыванию скоростной железнодорожной трассы европейской колеи.

Ее руководитель Андрис Кулбергс хотя и грозит вызванным чиновникам и предпринимателям прокуратурой за ложные показания — но особого рвения не проявляет, ведь он представляет "Объединенный список", который готовится вернуться в правящую коалицию, и ссориться с властями ему не с руки. Поэтому газета "СЕГОДНЯ" постарается заполнить информационный вакуум по важной для общества теме…

Из необъятного конверта Евросоюза

Как известно, главной проблемой Rail Baltica ныне является недостаток денег. Между тем до сих пор Европейская комиссия оплачивала львиную долю престижного проекта, из пропорции 85:15, схема финансирования была просчитана аж до 2027 года.

Но планирование–то осуществлялось в уже столь далеком 2018 году, когда еще не было ни ковидобесия с последующими "вертолетными деньгами", вызвавшими валообразный рост затрат на строительство, ни санкций против России и Белоруссии, которые лишили данную отрасль в ЛР львиной доли сырьевых материалов. Поэтому Министерство сообщения Латвии делает все, чтобы как–то выкрутиться в данной ситуации. Тем паче что наша страна уже получила иностранную помощь по Rail Baltica в размере 796 044 223 евро, что вместе с выделенным национальным финансированием 223 076 737 евро составило 1 019 120 959 евро. По жаргону Евросоюза, это называется — "всеобщий конверт"…

Однако все рано или поздно заканчивается. Как указано в документе ведомства Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные") для Кабинета министров, в ближайшее время: "Латвия может потенциально претендовать на 164 миллиона евро. Предусматривается, что одиннадцатый призыв проектов будет последним за период 2021–2027 годов".

Проект двойного назначения

С самого начала проектирования Rail Baltica ряд экспертов указывал на недостаточный экономический эффект от столь затратной дороги. Теперь же Министерство сообщения ЛР прямо пишет о ее подлинном смысле:

"Rail Baltica является элементом транспортной системы Северо–Балтийского коридора и важнейшей частью коридора военной мобильности НАТО, благодаря ее двойному использованию военная логистика в регионе будет значительно улучшена, обеспечивая быстрое перемещение военной техники и личного состава в регионе государств Балтии, содействуя сотрудничеству между ЕС и НАТО. При этом было подчеркнуто, что реализация мероприятий, включенных в проектную заявку, и получение финансирования для продолжения реализации проекта Rail Baltica будет зависеть от объема доступного финансирования".

Однако Европейское верховное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA), которое должно было одобрить заявку балтийцев, обдало холодным душем: 16 июля "часть активностей отклонена или объем их финансирования уменьшен".

Министерство сообщения публично распространило сметы расходов, на которые выделили денег. К примеру, два участка строительства от станции Миса до границы с Литвой общей протяженностью 18,28 км обойдутся в 155 540 000 миллионов евро. То есть один километр — в 8,5 миллиона евро! На тот же участок придутся 19,16 миллиона евро строительного надзора, включающего инженерные сети, подготовку "сообщений о прогрессе и рисках".

На сумму 5 000 000 евро перестроят магистральный газопровод Вангажи — Миса, оказавшийся на пути трассы Rail Baltica. Еще 4 000 000 евро потребует проектирование высоковольтной линии электропередачи в Иецаве. Если же говорить о самой контактной сети для электрифицированной Rail Baltica — то начинается только ее проектирование (8 000 000 евро), плюс еще "разработка основных направлений систем железной дороги и сигнализации" — еще 8 000 000 евро.

Поселку Скулте, что в районе Звейниекциемса, повезет с капитальными вложениями — туда предполагается в буквальном смысле закопать 45 000 000 евро для создания базы хранения стройматериалов. Правда, неизвестно, как отреагируют на подобное соседство местные дачники и рыбаки…

Так или иначе, еще планируются "мероприятия поддержки введения проекта" — на странную некруглую сумму 26 149 347 евро. Может, из оных и местным жителям чего подкинут?

Аэропорт пойдет по шпалам

А вот среди отклоненных CINEA проектов оказался самый амбициозный план Латвии — "соединение участка основной трассы Rail Baltica с международным аэропортом Рига. Реализовать собирались железнодорожную эстакаду и насыпь аж до станции Иманта, причем стоить это дело должно было 101 000 000 евро. Но — Брюссель не одобрил.

Что ж теперь будет с оптимистичными планами господина Гаусса по экспансии airBaltic? Ведь уже успели в аэровокзале на стенах визуализировать будущие экспресс–поезда…

Точно так же в пролете оказался грандиозный туннель, который должен был соединить Рижский центральный железнодорожный узел с линией Rail Baltica — 128 270 000 евро прошли мимо. 83,83 миллиона евро ЛР не получит за участок у Литвы протяженностью 5,8 км. Видимо, в Брюсселе посчитали, что 14,45 миллиона евро за километр рельсов — как–то многовато будет.

Поэтому Минсообщения клянчит деньги из бюджета, напирая на обязательства ЛР перед союзниками:

"Необходимо принимать во внимание, что Rail Baltica есть трансграничный проект, и в случае, если Латвия не сумеет обеспечить национальное финансирование для введения проекта и откажется заключать договоры финансирования, ибо не изыщет возможности софинансировать активности, это может породить существенный риск дальнейшему осуществлению проекта также в Литве и Эстонии, ибо существует возможность, что CINEA отменит решение о присвоении финансирования проекта Rail Baltica из–за недостающего латвийского участка".

"Латвия потеряет присвоенное финансирование, — указывает ведомство К. Бришкенса, –без возможности на него претендовать в следующих созывах…"

А между тем целый ряд латвийцев уже непосредственно страдают от мегапроекта. К примеру, хозяева хутора Уделес в Гаркалнской волости, по территории коего должно было пройти железнодорожное строительство. Селяне отказались от предложенной компенсационной земли в Инчукалнской волости. Хотя всего–то вопрос был о 0,24 гектарах, его вынесли на заседание Кабинета министров. Но ни цента людям не предложили.

Вчера же "жертвой" комиссии господина Кулбергса стала бывшая чиновница Министерства сообщения Олита Берзиня, которая во времена оны отвечала за проект Rail Baltica, но ныне трудовые отношения уже закончила.