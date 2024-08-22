Премьер-министр Силиня считает план введения ставок ПНН 26%, 28% и 36,1% «хорошим компромиссным предложением»

Сценарий налогового пересмотра, предложенный Минфином, который предусматривает введение фиксированного необлагаемого минимума и четырех разных ставок подоходного налога с населения (ПНН) с 2026 года, а уже в следующем году снижение ставки взносов 2-го пенсионного уровня с нынешних 6% до 4 %, премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство») считается компромиссом.

Об этом глава правительства сообщила в среду в интервью программе LTV «Kas notiek Latvijā?», комментируя сценарий пересмотра налоговой системы, который минфин в минувшие выходные отправил на обсуждение организациям, работавшим в рабочей группе над налоговой реформой.

Вынесенный на обсуждение сценарий, который теперь обещают переработать после резкой критики со стороны социальных партнеров, предусматривал сокращение доли обязательных взносов государственного социального страхования (ОВГСС), направляемых на 2-й пенсионный уровень, с нынешних 6 % до 4% со следующего года при одновременном снижении ставки ОВГСС с 34,09% до 33,09%. Точнее, за счет снижения ставки ОВГСС, выплачиваемой работодателями, на один процентный пункт.

Также это предложение предусматривало введение с 2026 года четырех ставок подоходного налога с населения (НДФЛ), текущая самая низкая ставка которых составляет 20%, сохраняя лишь доход до 9000 евро в год. Этот порог соответствует планируемой минимальной месячной зарплате.

В свою очередь, доходы, превышающие 9 000 евро в год, но не превышающие 48 000 евро в год, предлагается с 2026 года облагать налогом по ставке 26%, а доходы от 48 000 до 105 300 евро в год облагаются налогом по ставке 28%. Доходы, превышающие 105 300 евро, предлагается облагать налогом по ставке НДС 36,1%.

При этом с 2026 года предлагается ввести фиксированный необлагаемый минимум с ПНН, то есть отказаться от дифференцированного необлагаемого минимума.

Премьер-министр Эвика Силиня, комментируя это предложение, не согласилась с тем, что это следует считать повышением налога, подчеркнув, что увеличение необлагаемого минимума означает «скидку» за низкую зарплату. Также она поставила под сомнение упрек ведущего Яниса Домбураса о том, что предлагаемые пороги ПНН на самом деле означают сокращение сумм, подлежащих уплате налогов именно для высших чиновников страны, которые в настоящее время должны платить 31% за часть своей зарплаты, превышающую максимальная сумму, или 78 100 евро в год. В этом году годовая зарплата министров превышает эту сумму более чем на 11 тысяч.

На вопрос, как авторы пришли к предложенным ставкам, Силина ответила: «Это своего рода компромисс, который был предложен, чтобы низкие зарплаты имели более низкие налоги, а высокие зарплаты - более высокие налоги». По ее словам, критики сценария не хотят платить повышенные налоги.

В настоящее время ставка ПНН для доходов, не превышающих 20 004 евро в год, составляет 20%, а для доходов, превышающих эту сумму, - 23%. Доходы, превышающие 78 100 евро в год, облагаются ПНН по ставке 31%.