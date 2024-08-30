В ходе этого исследования весной сего года были опрошены 26 415 жителей всего ЕС и 1010 человек в Латвии. Результаты социологического мониторинга оказались весьма занятными.

В ценности мы верим?

На вопрос "в сколь большой мере вы чувствуете себя информированными об основных ценностях ЕС?" в Евросоюзе в целом был получен рейтинг всего лишь 51 из 100. Условный, так сказать, зачет. На этом фоне наша Латвия выделяется оценкой — 60. Что же касается утверждения, что "ЕС имеет важную роль, помогая соблюдать право" — в ЕС с ним согласилось 72 из 100 опрошенных, а в ЛР целых 82.

Последний показатель особенно интересен потому, что чисто статистически не мог бы быть достигнут с помощью одних только латышских участников опроса — если даже допустить, что среди них довлеет стопроцентный еврооптимизм. Значит, довольно–таки много местных русскоговорящих также поддержали уверенность в роли Брюсселя относительно правовых норм.

Между тем соц. исследование проводилось уже спустя значительное время после того, как в Риге и других городах были разрушены символизирующие исторические события памятники, переименованы улицы в честь великих деятелей культуры. Как на это отреагировал Евросоюз? А может быть, была некая внятная реакция Старого Света на ликвидацию программ образования национальных меньшинств или на вмешательство государства в статус крупнейшей традиционной христианской церкви в Латвии? Как в ЕС ореагировали на введение цензуры в электронных СМИ, на уголовное преследование журналистов и лиц, высказывавших в соцсетях свои взгляды, не совпадавшие с официальными? Вопросы, вопросы…

На этом фоне латвийцы несколько критичней, чем жители прочего ЕС, оценивают свой собственный статус в других государствах. Так, 14% заметили, что им не гарантированы такие же решения публичных учреждений других стран, если они туда отправляются на место жительства, работу или в путешествие. Среди европейцев таких недоверчивых 11%.

Низкие антикоррупционные рейтинги

Всем известно, что в ЛР борьбой с "нетрудовыми доходами", кумовством и прочим рвачеством занимается целый сонм госучреждений. Однако результаты весьма сомнительны. Оцените данные "Евробарометра":

44% жителей Латвии считают, что госучреждения принимают решения "без фаворитизма, персонального отношения (дополнительных платежей или ценных подарков или в силу проводимых политическим партиям пожертвований), например, при заключении государственных договоров, в области образования или здоровья", еще 44% думают обратное.

77% уверены, что в ЛР "политики и госчиновники весьма часто недостаточно открыты в отношении своих контактов с лоббистами, побочных работ, доходов и собственности".

32% согласны, что латвийская "коррупция, в которую вовлечены политики и государственные должностные лица, достаточно расследуется, и ко всем, кого суд признает виновными в коррупции, применяется соответственное наказание".

Лишь 17% жителей Латвии думают, что за пять лет ситуация в сфере противодействия казнокрадству и мздоимству улучшилась.

А где же свобода слова?

Вот поразительный аспект исследования — будучи испрошенными, как они оценивают Евросоюз, подавляющее число латвийцев дает ему весьма высокий балл. Но когда речь идет о тех самых базовых свободах в своей собственной стране, то он резко опускается. Будто Латвия и не в ЕС совсем!

Вот например, только 22% респондентов "Евробарометра" в нашем государстве считают, что у СМИ и журналистов имеется "возможность критиковать правительство, политиков и главные экономические интересы без запугивания и риска угрозы". Лишь 24% согласны с тем, что в нашей Латвии имеется "разнообразие средств массовой информации, обеспечивающее достаточное выражение различных мнений". Всего 17% полагают, что журналисты и общество могут легко получить доступ к имеющейся в распоряжении государственных учреждений информации.

Законы на благо народа?

Жителей Латвии также попросили оценить, как принимаемые в государстве нормативные акты влияют на их жизнь. Для начала — есть ли равноправие в законотворчестве? Все ли постановления властей разрабатываются в интересах всех жителей "независимо от их личных обстоятельств, социального статуса, богатства, политических связей или влияния"? С этим, увы, согласились только 16%. Можно подсчитать плюс–минус, что это все чиновники и их семьи, электорат правящей партии.

"Ясность, стабильность и способность понять юридические последствия своих действий" в отношении законов о "повседневной жизни, работе или предпринимательской деятельности" оценивают со знаком плюс только 17% жителей Латвии. Еще 60% с этим не согласны!

58% респондентов в Латвии признали, что не понимают, как в парламенте принимаются те или иные законы. А еще 56% уверены, что политические партии и негосударственные организации не могут полноправно критиковать действия правительства без негативных для себя последствий…