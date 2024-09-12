«Больше никакой рекламы, плакатов и надписей на русском!» - Ратниексу дали добро в минюсте

Впредь в Риге не будет рекламы, плакатов и надписей на зданиях на русском языке, сообщил сегодня вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (нацблок), получил письмо из министерства юстиции.

Сегодня вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс получил письмо от министра юстиции Инесы Либини-Эгнере (Новое единство) по поводу использования русского языка в рекламе в общественных местах, в котором говорится, что министерство подготовило новый предложение, согласно которому публичная информация, связанная с оказанием услуг общественного транспорта, въездом и выездом или обеспечением доступа к объекту транспортной инфраструктуры международного масштаба или обратно, помимо государственного языка, может предоставляться только на одном из официальные языки Евросоюза. Обсуждения с Министерством экономики и другими заинтересованными сторонами все еще продолжаются.

«Выражаю благодарность Министерству юстиции и министру Инесе Либине-Эгнере за отклик на мое предложение запретить русский язык на плакатах и надписях в городской среде. Спасибо за разъяснения и создание новой интерпретации! В дальнейшем город Рига будет оценивать рекламу, плакаты и надписи, которые будут представлены на утверждение самоуправлению, придерживаясь новой позиции Министерства юстиции. Таким образом мы сократим русский язык в городской среде. Я по-прежнему призываю Министерство юстиции продвигать поправки к закону, чтобы он имел силу и обязательность закона, а не был просто вопросом интерпретации", - говорит вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

Как сообщалось ранее, в начале августа вице-мэр Ратниекс в ответ на жалобы жителей на использование русского языка в городе обратился в Министерство юстиции с просьбой – оценить текущую ситуацию с использования русского языка и предложил измененить в Закон о государственном языке или иные нормативные акты, создающие правовую основу для запрета отображения текстов на русском языке в городской среде.

На это письмо Ратниекс 10 сентября получил ответ Министерства юстиции, в котором говорится, что, принимая решение об использовании иностранных языков в рекламе в общественных местах, именно местное самоуправление должно оценить и сбалансировать защиту государственного языка как конституционной ценности наряду с другими правами и интересами общества или любой его части, если таковые затрагиваются решением. А именно, самоуправление города Риги уже располагает всеми необходимыми правовыми механизмами для применения нормативных актов в соответствии с Конституцией.

В сегодняшнем же письме министр указала, что сегодняшняя реальность, в которой наша повседневная жизнь была преобразована агрессивной войной России на Украине, требует от каждого из нас относиться с особой ответственностью к любому риску провокаций, созданных Россией, в том числе в связи с использованием русского языка.

Также указывается, что самоуправления обязаны применять нормативные акты в соответствии с духом времени, с учетом сегодняшних геополитических вызовов и необходимости применения принципа самозащиты демократии.

«В нынешней ситуации, когда агрессия России на Украине создала новые проблемы безопасности во всем регионе, важно предпринять активные действия для сохранения национальной безопасности и демократического порядка. Рига заняла твердую позицию против военной агрессии России на Украине и уже предпринимались различные меры по уменьшению символики и влияния России в городе, например путем переименования улиц и демонтажа «оккупамятника» и других памятников. Поэтому ограничения на использование русского языка в общественном пространстве являются одним из шагов, которые помогут снизить потенциальные риски пропаганды и усилить роль латышского языка как единственного государственного языка», - подчеркивает Ратниекс.