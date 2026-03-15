Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бонобо оказались не такими мирными: исследование сравнило их с шимпанзе

Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Шимпанзе и бонобо — два ближайших родственника человека — оказались гораздо ближе по уровню агрессии, чем принято считать. Новое исследование опровергает стереотип о «жестоких шимпанзе» и «миролюбивых бонобо».

Учёные из Утрехтского и Антверпенского университетов наблюдали за 22 группами приматов в европейских зоопарках (189 особей) и зафиксировали более 3000 случаев агрессивного поведения. Общее число агрессивных актов у обоих видов оказалось практически одинаковым.

Однако ключевое различие заключалось в том, кто и против кого направляет агрессию. У шимпанзе она исходила в основном от самцов и была обращена на разных членов группы. У бонобо агрессию проявляли особи обоих полов, но её мишенью чаще становились именно самцы. Это отражает матриархальный уклад их сообществ, где самки занимают доминирующее положение.

Различия в поведении, вероятно, связаны с условиями обитания. К северу от реки Конго шимпанзе конкурируют за неравномерно распределённые пищевые ресурсы и делят лес с гориллами. Южнее ресурсов для бонобо больше, что снижает конкуренцию, но не устраняет внутригрупповые конфликты.

Исследование также показало, что уровень агрессии сильно варьируется от группы к группе даже внутри одного вида. Это означает, что социальная динамика и индивидуальные отношения влияют на поведение не меньше, чем видовая принадлежность. Полученные данные ставят под сомнение гипотезу «самоодомашнивания» бонобо и заставляют пересмотреть упрощённые аналогии с человеческой природой.

#экология #биология #агрессия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео