Силиня не понимает, почему народ недоволен уменьшением пенсий

Предлагаемые изменения по уменьшению накоплений на втором пенсионном уровне путем переноса части отчислений на первый уровень широко обсуждался в Национальном совете по трехстороннему сотрудничеству, и окончательный вариант является результатом компромисса, заявила в интервью Латвийскому радио премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер отрицала, что партнеры правительства выразили недоумение по поводу предложений Министерства финансов об изменениях в пенсионной системе. "Они были шокированы первым вариантом, который остался без обсуждения, а этот окончательный вариант - результат компромисса. Мы уже обсуждали это в совете, и именно они считают, что налоговая реформа необходима", - сказала премьер-министр.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать эти изменения налоговой реформой, премьер отметила, что это хорошее решение, чтобы временно получить дополнительные возможности для госбюджета, не повышая ни одного налога. При этом, перераспределяя взносы в пользу первого пенсионного уровня, государство берет на себя больше ответственности за пенсии людей.

Говоря о том, почему правительство не приняло во внимание критику Банка Латвии относительно планов перераспределения взносов между пенсионными уровнями, Силиня сказала, что Банк Латвии должен в определенной степени защищать интересы банковского сектора, на который повлияет это решение. Кроме того, как отметила премьер, представители центрального банка участвовали в рабочей группе, которая разрабатывала эти предложения.

Со следующего года наряду с различными изменениями в налогах на рабочую силу планируется также перенести 1 процентный пункт взносов со второго пенсионного уровня на первый. По мнению экономистов, это приведет к уменьшению пенсионных накоплений для будущих пенсионеров.