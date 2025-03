У Валдиса Добмровскиса забрали портфель еврокомиссара, курирующего Украину

Представляя новую комиссию в Европарламенте, Фон дер Ляйен отметила, что процесс официального выдвижения Марты Кос на пост еврокомиссара от Словении еще продолжается.

"Она будет комиссаром по расширению, также ответственной за восточное соседство, и она будет работать над поддержкой Украины и продолжать работу по восстановлению и поддерживать страны-кандидаты, чтобы подготовить их к вступлению", – сказала фон дер Ляйен.

Ранее прогнозировали, что этот портфель получит представитель Латвии, опытный еврокомиссар Валдис Домбровскис. В новой Еврокомиссии латвийский представитель будет отвечать за экономику и производство (Economy and Productivity), а также станет уполномоченным по "внедрению и упрощению процедур" (сommissioner for Implementation and Simplification).

Также Валдис Домбровскис лишился звания вице-президента Европейской комиссии - теперь будет простым комиссаром.

Одним из препятствий для делегирования этого портфеля Домбровскису стала слишком высокая концентрация внешнеполитических полномочий у представителей стран Балтии.

Так эстонка Кая Каллас возглавит внешнеполитическую службу ЕС, а литовец Андрюс Кубилюс должен стать комиссаром по вопросам обороны и космоса.

Также свою роль могло сыграть то, что торги со Словенией по поводу выдвижения женщины в Еврокомиссию от этой страны велись до последнего, и аргументы сторон в этом диалоге не были публичными.

Как известно, для фон дер Ляйен было очень важно исправить гендерный дисбаланс в новой комиссии, привлекая больше женщин-комиссаров.