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У Валдиса Добмровскиса забрали портфель еврокомиссара, курирующего Украину 3

Политика
Дата публикации: 17.09.2024
BB.LV
У Валдиса Добмровскиса забрали портфель еврокомиссара, курирующего Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что отдаст портфель еврокомиссара по вопросам расширения и восстановления Украины представительнице Словении Марте Кос, а не латвийцу Валдису Домбровскису, как ожидалось. Впрочем, Домбровскис без кресла комиссара не остался.

Представляя новую комиссию в Европарламенте, Фон дер Ляйен отметила, что процесс официального выдвижения Марты Кос на пост еврокомиссара от Словении еще продолжается.

"Она будет комиссаром по расширению, также ответственной за восточное соседство, и она будет работать над поддержкой Украины и продолжать работу по восстановлению и поддерживать страны-кандидаты, чтобы подготовить их к вступлению", – сказала фон дер Ляйен.

Ранее прогнозировали, что этот портфель получит представитель Латвии, опытный еврокомиссар Валдис Домбровскис. В новой Еврокомиссии латвийский представитель будет отвечать за экономику и производство (Economy and Productivity), а также станет уполномоченным по "внедрению и упрощению процедур" (сommissioner for Implementation and Simplification).

Также Валдис Домбровскис лишился звания вице-президента Европейской комиссии - теперь будет простым комиссаром.

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Одним из препятствий для делегирования этого портфеля Домбровскису стала слишком высокая концентрация внешнеполитических полномочий у представителей стран Балтии.

Так эстонка Кая Каллас возглавит внешнеполитическую службу ЕС, а литовец Андрюс Кубилюс должен стать комиссаром по вопросам обороны и космоса.

Также свою роль могло сыграть то, что торги со Словенией по поводу выдвижения женщины в Еврокомиссию от этой страны велись до последнего, и аргументы сторон в этом диалоге не были публичными.

Как известно, для фон дер Ляйен было очень важно исправить гендерный дисбаланс в новой комиссии, привлекая больше женщин-комиссаров.

#еврокомиссия #домбровскис
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Комментарии (3)

  • ФФ
    Федул Федулов
    17-го сентября

    Есть выход, надо сменить гендер Домбровскису.

    20
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Федул Федулов
    17-го сентября

    Можно инвалидность организовать. Тоже в карьере поможет там.

    8
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го сентября

    Возвращайся, милый в зад, в латвию. Тут так дорулили, что ещё одна Ж светит. Разрулишь сурово. Ещё одну книжечку потом тиснешь.. ?

    20
    3

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