Принятое решение об изменении налогообложения в Латвийской Республике уже поспешили окрестить историческим. Почему же?

На минувшей неделе, как говорится, без шума и пыли, правительство на внеочередном заседании дало зеленый свет налоговому «компромиссу». Представители правящей коалиции уже успели назвать достигнутое соглашение по налоговым изменениям историческим.

И все довольны…

Что ж, попытаемся разобраться. В чем же «историчность» налоговой реформы? Справедливости ради нужно признать, что действительно это редкий случай, когда предложенные минфином изменения в налогах были поддержаны ВСЕМИ социальными партнерами — то есть и профсоюзами и представителями работодателей.

Даже большинство экспертов-экономистов отнеслись к данной налоговой реформе положительно.

Критика звучала лишь по поводу перераспределения одного процента социальных отчислений между вторым и первым пенсионными уровнями, и еще отдельные эксперты полагали, что следовало бы вместо «игр» с пенсионными фондами поднять ставку НДС на 1 процент.

Руки прочь от НДС!

Кстати, а почему же правящие не пошли на этот вариант с повышением НДС? Причин три.

Во-первых, глава комиссии Сейма по бюджету и финансов Янис Реирс («Новое Единство») уже поспешил заявить, что он сам и большинство депутатов не поддержат и даже не будут рассматривать повышение НДС. «Установка» Сейма была услышана и правительство вообще не стало этот вопрос обсуждать.

Во-вторых, при снижении потребления, которое наблюдается в Латвии, повышение НДС на 1% может и не дать ожидаемого фискального эффекта, но зато вызовет широкое недовольство населения, ведь цены снова вырастут.

И в-третьих, повышение НДС в соседней Эстонии привело к рекордно высокой инфляции, а ведь наша страна не оправилась еще от предыдущей волны инфляции, наблюдавшейся в прошлом году и в начале этого года!

Теперь проанализируем те изменения, которые уже одобрило правительство и наверняка одобрит парламент.

Выгодные налоги на труд

Главная новость — новые ставки подоходного налога с населения вкупе с введением единого необлагаемого минимума позволят уже в следующем году 95% работающих латвийцев получать «на руки» больше, чем при такой же зарплате в этом году.

Наибольшую прибавку в своем кармане ощутят работающие латвийцы с зарплатой в пределах до 2500 евро, но в плюсе окажутся и все, кто зарабатывает до 4000 евро «на бумаге». Работникам с очень высокими доходами, напротив, придется заплатить в виде налогов больше — но речь идет о тех, кто получает свыше 105 тысяч евро в год. Латвийцы с такими доходами составляют абсолютное меньшинство!

Итак, первая причина налогового компромисса — желание лево-центристской коалиции усилить «прогрессивность» налоговой системы, взимая больше налогов с обладателей больших зарплат, то есть свыше 4000 евро.

Между прочим, в следующем году больше налогов будут платить в том числе и высшие должностные лица, чья зарплата превышает 4000 евро — президент, премьер, министры, депутаты Сейма…

Вторая причина налогового компромисса — необходимость показать стремление этого правительства поддержать людей с маленькими и средними доходами. Для этого с нового года впервые вводится так называемый единый необлагаемый минимум, который будет применяться ко всем зарплатам.

Отметим, что в следующем году необлагаемый минимум составит 510 евро, в 2026-м году необлагаемый минимум составит уже 550 евро, а еще через год - 570.

Третья причина налогового компромисса — увеличение дохода работающих, за счет единого необлагаемого минимума, означает и необходимость как-то компенсировать в бюджете недополученные налоговые поступления. Поэтому было решено, в частности, повысить минималку.

Минималка вырастет в следующем году с 700 до 740 евро, в 2026-м минимальная зарплата составит уже 780 евро, в 2027-м году - 820 евро, а в 2028-м году минималка может достичь 860 евро.

Чтобы пенсионеры работали дольше и были довольны

Если первоначально коалиция хотела поднять необлагаемый минимум пенсий с 500 евро до 650 евро, то в последний момент было решено поднять этот минимум до 1000 евро в месяц. На практике это означает, что подоходный налог будет взиматься только с той части пенсии, которая превышает 1000 евро.

С учетом того, что средняя пенсия в нашей стране составляет 570 евро, можно легко подсчитать, что большинство пенсионеров не будут платить этот налог со своих пенсий. И стало быть у большинства пенсионеров увеличится реальный доход.

И это четвертая причина налогового компромисса — необходимость, с одной стороны, накануне выборов в самоуправления, показать свою любовь к сениорам, как основным избирателям, а с другой — удержать многих пенсионеров на рынке труда.

По этой же причине — дабы стимулировать латвийцев продолжать работу, решено родительское пособие работающих родителей повысить до 75% (сейчас 50%) от присвоенного размера пособия.

С 120 евро до 153 евро на одного человека увеличен лимит ежегодного возврата за переплату налогов на образование, лечение и пожертвования.

Как уже сообщалось, правительство одобрило и самое спорное предложение — о перераспределении отчислений в пенсионные фонды.

Уже в следующем году отчисления во второй пенсионный уровень будут снижены на 1 процент и этот 1 процент пойдет в первый пенсионный уровень, тем самым увеличивая поступления именно в тот фонд, из которого платятся пенсии сегодняшним пенсионерам.

Старые, но верные методы изъятия денег

И пятая причина налогового компромисса — опять-таки необходимость любыми путями повысить бюджетные доходы и тем самым уменьшить бюджетный дефицит. С этой целью власти взялись на проверенными десятилетиями методы — повышения акцизов на азартные игры, на нефтепродукты и горючее, на алкоголь и безалкогольные напитки с большим содержанием сахара…

Многие автовладельцы, радуясь повышению необлагаемого минимума, не обратили внимание на еще один «подарок» от властей — повышению налога на эксплуатацию легковых транспортных средств! В среднем налог повысится на 10 процентов. При этом налог за предыдущий год нужно будет оплатить не позднее 31-го января следующего года.

Эти и другие изменения, одобренные правительством, еще должен будет утвердить Сейм.