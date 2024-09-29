Латвийский президент Латвии Эдгар Ринкевич поделился в соцсетях фотографией с загипсованной правой рукой. Накануне он вернулся из длительной поездки в США.

Президент Эдгарс Ринкевичс сломал правое запястье и левый палец, упав с велосипеда, подтвердил агентству LETA советник президента по вопросам связи Мартиньш Дрегерис.

По мнению Дрегера, на работе президента травма не повлияет. Президент также может писать и подписывать документы. Никаких изменений в повестке дня следующей недели не планируется.

Травма произошла в субботу, 28 сентября, во время езды на велосипеде на участке Олайне-Далбе-Олайне. Сегодня, 29 сентября, Ринкевич отправился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи обнаружили переломы и наложили гипсовую повязку.

«Велосезон завершился. Большое спасибо доктору Крису Розенбергу и коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи – лучшие в мире», — подписал фото Эдгар Ринкевич.