Латвийские власти озаботились острейшей проблемой государства – языковой

Покупатель обязан

Удивительное рядом: и сегодня в Латвии, оказывается, клиенты (покупатели) при получении услуг или при покупке товара используют в общении с тем, кто эти услуги предоставляет, или с покупателем, свой родной язык. Причем это может быть, как ни странно, и русский язык. То есть покупатель почему–то хочет, чтобы с ним общались на его родном языке, вместо того чтобы общаться с продавцом на госязыке.

Правительство встревожено подобной несправедливостью и намерено продолжить работу "над изменениями в нормативных актах, чтобы обеспечить в публичной среде, в том числе предоставляя услуги различного содержания, продавая товары и предоставляя клиентам информацию, общение на латышском языке".

Исключения возможны, но не для всех

Да, в правительстве допускают, что могут быть и исключения, связанные с необходимостью использовать в общении языки других стран ЕС или в отдельных случаях языки, которые используют туристы в Латвии.

Иными словами, государство намерено вмешиваться более активно в язык общения между клиентами и теми, кто оказывает услуги или продает товар, то есть по существу в сферу частного бизнеса. Это следует из проекта письма Кабинета министров комиссии Сейма по образованию, науке и культуре. Текст письма вчера и был одобрен на внеочередном заседании правительства. Письмо является ответом на весенний запрос упомянутой парламентской комиссии, в котором депутаты хотели выяснить, какие следующие меры готовит исполнительная власть по укреплению позиций госязыка или, говоря прямо, по дальнейшему выдавливанию русского языка из публичного пространства.

Искоренить из образования

Кстати, вчера на заседании правительства министры и премьер даже не скрывали, что именно такую цель ставят перед собой. Так, глава Минюста Инесе Либиня–Эгнере особо подчеркнула необходимость "искоренить русский язык из образования и тем самым прийти к единой школе, чтобы интеграция происходила на базе латышского языка, как и подтвердил Конституционный суд". Министр юстиции призвала уходить от порядка использования языков, который существовал в оккупационное время, когда в общении поддерживалось использование русского языка. Глава Минюста призвала работников Центра госязыка активнее включиться в процесс "дерусификации Латвии".

Отметим, что, возможно, министр юстиции забыла — несмотря на "искоренение русского языка" из учебного процесса, все–таки представителям нацменьшинств, в том числе и с родным русским языком, закон пока еще позволяет изучать родной язык и традиции на факультативах как дополнительное образование. И это значит, что полностью родные языки нацменьшинств устранить не удастся, хотя, насколько можно понять, желание такое есть.

Язык нон–грата

Зато скоро русский язык нельзя будет использовать даже в объявлениях на международные автобусные, железнодорожные или авиарейсы. Равно как и другие языки третьих стран. Как сообщается в упомянутом письме депутатам Сейма, Минюст подготовил поправки в правила кабмина "Об использовании языков в информации", которые гласят о том, что, предоставляя информацию в доступных обществу местах, наряду с госязыком можно использовать какие–то из официальных языков ЕС, если эта информация связана с предоставлением услуг общественного транспорта, въезжая и выезжая из Латвии, или обеспечивая доставку на объект международной транспортной инфраструктуры или из этого объекта.

В письме правительство также напоминает, что и сами депутаты Сейма уже постарались сузить, или, точнее, практически исключить русский язык из рынка труда и из медицины. А именно: приняты поправки в Закон о труде и в Закон о защите прав пациентов.

Напомним, что уже вступившие в силу поправки в Закон о труде практически запрещают работодателям даже интересоваться у потенциального работника, какими иностранными языками он владеет, если для этого нет объективных оснований — например, работа связана с внутренним рынком. Русский язык можно требовать от работника лишь в особых случаях и это должно быть четко обосновано.

Что же касается медицины, то, напомним, впредь, если пациент хочет общаться с лечащим врачом на том иностранном языке, которым медик не владеет (или не хочет общаться), то тогда обязанность пациента — обеспечить перевод соответственно с его языка общения на латышский и обратно.

В письме правительство обращает внимание и на то, что в Сейме продолжается работа над поправками к специальному закону, которые должны обязать и детей украинских беженцев со следующего учебного года учиться в латвийских школах и дошкольных учреждениях — разумеется, на латышском языке, — даже если они параллельно обучаются удаленно в украинских школах.

Латышский надо укреплять

Глава Минюста вчера во время обсуждения текста письма подчеркнула важность того, чтобы интеграция в Латвии происходила на основе латышского языка, как и подтвердил Конституционный суд. По словам Инесы Либини–Эгнере, необходимо отходить от использования в общении русского языка, как это было во время оккупации. В том же письме депутатам Сейма его авторы с грустью констатируют, что спустя три десятилетия после восстановления независимости довольно значительная часть населения все еще не владеет латышским на достаточном уровне или приняла решение не использовать госязык, и это только способствует самодостаточности русского языка и означает его дальнейшее распространение.

До конца этого года планируется заседание тематического комитета по укреплению латышского языка при правительстве. Заседание проходит под руководством премьера. И вчера было решено поручить Минобразу совместно с другими компетентными органами до 15 ноября подготовить и внести на рассмотрение тематического комитета новые предложения по усилению позиций латышского языка в публичном пространстве.

"Жду предложений, чтобы еще больше ввести латышский язык во все сферы жизни", — заключила премьер Эвика Силиня.