«Нацистские идеи под прикрытием патриотизма»: казалось бы, при чем здесь Лиана Ланга и ее друзья?

Некоторое время назад довольно известный в Латвии певец Лаурис Рейникс сделал неожиданное заявление. Неожиданным оно показалось, как говорил классик, не только лишь всем. Оскорбились прежде всего местные «дерусификаторы».

Можно только догадываться, что именно музыкант увидел в социальных сетях местных патриотов (у них там много всякого), однако написал он буквально следующее: «Подумайте, в какой группе вы находитесь, но я понял, что ИМЕННО в Твиттере есть люди, которые, основываясь на идеях патриотизма, выражают настоящие нацистские идеи. Вы не патриоты, вы заблуждаетесь или попросту злые. И я родом из действительно патриотической семьи.»

Конкретных имен Рейникс тогда не называл, но одной из первых на данный текст, разумеется, откликнулась главная «дерусификаторша» Латвии Лиана Леоновна Ланга – 64-летняя женщина из Латвии-США-Крыма-Латвии, говорит, что поэтесса, со средним образованием, без национальности и определенного семейного положения (выписка из ее предвыборной анкеты), нынешний род деятельности которой заключается в том, чтобы, собирая донаты у значительной аудитории, совершенно невинно всеми силами стараться добиться того, чтобы одна часть жителей нашей страны люто возненавидела по национальному признаку другую.

Труды свои (сама они их пафосно называет «социальная поэма»), когда кто-то задает ей вопросы, Ланга хамовато прикрывает невероятно скучной подменой: все это – защита латышского языка, борьба с преступлением русификации и путь к процветающей Латвии, а ты, полезный идиот (ватник, кремлин, оккупант, колонист, потомок колониста, обрусёныш) чо против?

Такая, в общем, очередная «арземью латвиете», снизошедшая мессия, коих мы тут видели довольно много, высокомерно вещающая по Земфире, мол, «мы-то научим тебя, сука, родину любить».

Реагируя на публикацию Рейникса, который сразу же был обвинен в помощи кремлевской пропаганде, националистка немедленно потребовала подкрепленных твитами примеров нацистских идей, которые якобы блуждают в латвийском сегменте социальных сетей. То есть, да, почти как в старом анекдоте про замазанный дерьмом вагон и голого мужика: «А ты докажи, что это я».

Трудно сказать, хотела ли она получить ответ про газовые камеры или квадратные усы, которых в Латвии, к счастью, нет, однако нужно ли это, когда принцип ее работы очевидно сводится к целенаправленной нормализации ненависти к одной этнической группе населения, ее языку, культуре, приписывая ей коллективные и исключительно негативные характеристики.

Как это делается? Путем систематической маргинализации, демонизации, обесчеловечевания конкретных групп людей по национальном признаку. Для этого местными патриотами неустанно ведется поиск и демонстрация различных асоциальных элементов, преступников, алкоголиков, бомжей, наркоманов, людей, совершающих различные действия, вызывающие сильный эмоциональный протест и отвращение.

Словом, людей или действий этих людей, от которых у любого нормального человека вне зависимости от его национальности, появятся рвотные позывы и желание немедленно все это побороть. «Социальная поэма» эта подводится под общий знаменатель – это русские, они все такие, это для них типично, классически, это у них в крови или даже в культуре.

Именно так сеялась ростки ненависти в отношении евреев, цыган и славян, когда на политической карте Германии появился тоже, кстати, очень амбициозный и творческий, но не добившийся особого успеха, художник Адольф Г., свою «социальную поэму» потом он назвал «Майн Кампф». Сначала он страстно выступал на эти темы в пивных, потом на трибунах побольше, потом появились «документальные» фильмы о «Вечном жиде» (это, кстати, уже нацизм или пока еще путь к процветающей родине?), а позже…

Позже эта культивация ненависти перерастет в физическое насилие…

В общем, да, решили и мы, раз уж сами просят, заглянуть в «пивнушку» местных героев – социальные сети. Что же мы там имеем:

25 июня Ланга показывает пастве видео, на котором некий жуликоватый молодой человек рассказывает подписчикам, как «бесплатно» перекусить (своровать еду) в гостинице в Майори.

«Русский открыл, что в «Hotel Jurmala SPA» уже наступил коммунизм – бесплатный завтрак доступен каждому! У русского халявщика хороший нюх, это у них наверно в крови…», - объясняет поэтесса.

30 июня «депусификаторша» делится у себя в социальных сетях историей некоей анонимной, но крайне оскорбленной дамы.

«В последний рабочий день русский назвал меня козой, ведь нахй ему со мной говорить на латышском, шла бы я нахй. Насколько же они мерзкие. Все они. Некоторые свой «нах*й» высказывают, некоторые – нет. Но абсолютно у всех на лицах омерзительные признаки.»

1 июля защитница латышского языка публикует видео бригады законченных алкоголиков – из этих, которые своеобразно пахнут и шумят на скамейках у центральной станции. В этом сюжете пропитые товарищи пытающихся подраться у гаражей.

«Вата в своем элементе – бей, бей», - подписывает ролик Ланга.

В тот же день она, заливаясь смехом, добавляет еще одну публикацию – веселую картинку-комикс, на которой трое рисованных мужчин справляют нужду у писуаров. Один из них делает это сидя, другие же удивленно смотрят и задают вопрос: русский?

4 июля поэтесса достает видео какого-то деда, который мочится на дорогу у своей машины с латвийскими номерами. На видео невозможно сказать, кто этот человек, какой он национальности, но «дерусификаторше» это и не нужно.

«Представитель великой культуры и языка. #AtkrieviskoLatviju», - пишет она.

3 августа спасительница Латвии презентует еще одно туалетное видео. Теперь уже «Origo», где неизвестный мужчина справляет на улице нужду сильно побольше.

«Познакомьтесь! Великая культура русской ваты у «Origo». #AtkrieviskoLatviju».

Существует такое правило, когда один раз – случайность, два раза – совпадение, а дальше уже всегда идет система. Продолжать в этом смысле можно долго, материала у одной только Лианы Леоновны хватает, да и искать это, хоть и скучновато, но не особо трудно. Проблема в том, что публикуется эта пещерная дичь на фоне десятков схожих текстов прочих «дерусификаторов» и добрых друзей Ланги еще по «Новой консервативной партии». Некоторые из них анонимны, но есть и вполне официальные лица. К примеру, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис:

«Русофобия огромная проблема в Латвии. Ее слишком мало.»

«Я латыш и, бля*ь, ненавидел русских еще до того, как это стало круто.»

А вот еще один хороший друг Ланги, член той же партии и ярый сторонник движения Марцис «Stop Russians» Кулис:

«Почему нашу столицу считают безнадежной Ригой (bezсеRīga – игра слов)? Все по-русски, привычная рашиатская агрессия у Центральной станции.»

Да, это очень похоже на жизнедеятельность мемных бабок на лавке, которые встречают всех прохожих фразами про «наркомана и проститутку». Существенная разница в том, что абсолютно все наркоманы и проститутки у этой «бабки» – исключительно латвийские русские (даже когда это не так), вещает она со своей скамейки на десятки тысяч подписчиков, а в Латвии, в отличие, от веселых картинок из интернета, существует уголовная статья за разжигание межнациональной розни.

Можно только догадываться, что именно довольно известный в Латвии певец Лаурис Рейникс увидел в социальных сетях местных патриотов (у них там много всякого), однако у всех геноцидов в истории всегда один и тот же механизм: они начинаются со слова. С постепенной легитимизацией безумных идей в общественном дискурсе, политической поддержкой этих идей, молчаливой поддержкой большинства… А затем – см. курс истории первой половины ХХ века.