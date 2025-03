«Мы все должны поддерживать Украину до победы» - Браже на встрече министров ОБСЕ

В своем выступлении Браже подчеркнула, что политика России - это война, и задача всех стран - заставить ее прекратить войну и вернуться к миру. Министр иностранных дел Латвии добавила, что Россия не остановится сама - ее нужно сдерживать и останавливать.

"Уже более десяти лет - с 2014 года - украинский народ страдает от жестокой российской агрессии. Уже более 1000 дней Россия совершает преступления агрессии в своей империалистической войне против Украины, полностью нарушая международное право и основные принципы Устава ООН", - заявила Браже.

В своем выступлении министр иностранных дел Латвии упомянула, что независимая Международная комиссия по расследованию событий на Украине сообщила о пытках со стороны российских властей. Она подчеркнула, что это является преступлением против человечности. Эксперты ОБСЕ также сообщили о серьезных нарушениях прав человека и указали на доказательства российских военных преступлений. Браже добавила, что все это должно быть рассмотрено международными трибуналами.

"Задача всех государств - расследовать и привлечь к ответственности виновных в преступлениях российской агрессии, чтобы не стать соучастниками этих преступлений. Все государства-участники ОБСЕ обязаны защищать суверенитет и территориальную целостность государств. Мы все должны продолжать поддерживать Украину до победы", - сказала Браже в своем выступлении.

