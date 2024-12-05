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«Мы все должны поддерживать Украину до победы» - Браже на встрече министров ОБСЕ 2

Политика
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV
«Мы все должны поддерживать Украину до победы» - Браже на встрече министров ОБСЕ

Латвия будет защищать Украину во всех международных организациях, заявила министр иностранных дел Байба Браже на 31-м заседании Совете министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

В своем выступлении Браже подчеркнула, что политика России - это война, и задача всех стран - заставить ее прекратить войну и вернуться к миру. Министр иностранных дел Латвии добавила, что Россия не остановится сама - ее нужно сдерживать и останавливать.

"Уже более десяти лет - с 2014 года - украинский народ страдает от жестокой российской агрессии. Уже более 1000 дней Россия совершает преступления агрессии в своей империалистической войне против Украины, полностью нарушая международное право и основные принципы Устава ООН", - заявила Браже.

В своем выступлении министр иностранных дел Латвии упомянула, что независимая Международная комиссия по расследованию событий на Украине сообщила о пытках со стороны российских властей. Она подчеркнула, что это является преступлением против человечности. Эксперты ОБСЕ также сообщили о серьезных нарушениях прав человека и указали на доказательства российских военных преступлений. Браже добавила, что все это должно быть рассмотрено международными трибуналами.

"Задача всех государств - расследовать и привлечь к ответственности виновных в преступлениях российской агрессии, чтобы не стать соучастниками этих преступлений. Все государства-участники ОБСЕ обязаны защищать суверенитет и территориальную целостность государств. Мы все должны продолжать поддерживать Украину до победы", - сказала Браже в своем выступлении.

Как сообщалось, Браже покинула зал во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

#война рф и украины #байба браже
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    5-го декабря

    Даже в сотый раз сказав халва, во рту слаще не станет.

    12
    0
  • A
    Anim
    5-го декабря

    Браже, когда уже в окоп? В министерском кресле оно прибыльнее, да?

    31
    0

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