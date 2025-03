Your browser does not support the video tag.

Представители латвийской делегации демонстративно покинули заседание ОБСЕ из-за выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Министр иностранных дел Байба Браже покинула зал в тот момент, когда свое выступление на заседании министров ОБСЕ на Мальте начал министр иностранных дел России Сергей Лавров», - написали представители МИД Латвии в своем микроблоге «Х». Ārlietu ministre @Braze_Baiba pameta zāli brīdī, kad Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sāka uzrunu EDSO Ministru padomes sanāksmē Maltā. pic.twitter.com/Wqg1PgSuUu — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) December 5, 2024 МИД также опубликовал видео, на котором видно, как латвийская делегация, оглядываясь, покидает зал заседания, где, к слову, осталось большинство представителей других стран. Как следует из информации на сайте ОБСЕ, в четверг и пятницу состоится 31-е заседание Совета министров ОБСЕ под председательством вице-премьера и министра иностранных дел Мальты Иена Борга. Ожидается, что во встрече примут участие министры иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ. В свою очередь, Лавров, на которого наложены санкции Евросоюза, в последний раз посещал ЕС в декабре 2021 года, когда он участвовал в саммите ОБСЕ в Стокгольме. Санкции регулируются постановлением Совета Европы, принятым еще после аннексии Крыма в 2014 году. Первая же статья документа гласит, что страны Евросоюза должны предпринимать все возможные меры, чтобы на их территорию не попали люди, ответственные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Список таких людей включен в отдельное приложение. 25 февраля 2022 года список серьезно расширили. В частности, в него вошли два человека, напротив имени которых Совет Европы поставил «звездочку» с комментарием, что «первый параграф первой статьи не относится к этим людям». Речь идет о Лаврове и президенте России Владимире Путине.

Поделиться статьей