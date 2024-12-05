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ВИДЕО: как Браже, оглядываясь, зал заседания ОБСЕ из-за Лаврова покидала 10

Политика
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV

Представители латвийской делегации демонстративно покинули заседание ОБСЕ из-за выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Министр иностранных дел Байба Браже покинула зал в тот момент, когда свое выступление на заседании министров ОБСЕ на Мальте начал министр иностранных дел России Сергей Лавров», - написали представители МИД Латвии в своем микроблоге «Х».

МИД также опубликовал видео, на котором видно, как латвийская делегация, оглядываясь, покидает зал заседания, где, к слову, осталось большинство представителей других стран.

Как следует из информации на сайте ОБСЕ, в четверг и пятницу состоится 31-е заседание Совета министров ОБСЕ под председательством вице-премьера и министра иностранных дел Мальты Иена Борга. Ожидается, что во встрече примут участие министры иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ.

В свою очередь, Лавров, на которого наложены санкции Евросоюза, в последний раз посещал ЕС в декабре 2021 года, когда он участвовал в саммите ОБСЕ в Стокгольме.

Санкции регулируются постановлением Совета Европы, принятым еще после аннексии Крыма в 2014 году. Первая же статья документа гласит, что страны Евросоюза должны предпринимать все возможные меры, чтобы на их территорию не попали люди, ответственные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Список таких людей включен в отдельное приложение.

25 февраля 2022 года список серьезно расширили. В частности, в него вошли два человека, напротив имени которых Совет Европы поставил «звездочку» с комментарием, что «первый параграф первой статьи не относится к этим людям». Речь идет о Лаврове и президенте России Владимире Путине.

#россия #байба браже
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Комментарии (10)

  • С
    Сарказм
    6-го декабря

    Правильно сделала, зачем слушать очередное вранье, про "мы не на кого не нападали, это Украина на нас напала". Или старый конь сказал хоть что-то осмысленное, имеющее отношение к реальности?

    1
    44
  • Д
    Дед
    Сарказм
    6-го декабря

    Старый конь рассказал, чего не нужно делать, чтобы не было беды у Вас дома, а также рассказал, как будет сдаваться Украина и какие правила игры будут после войны.

    30
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    6-го декабря

    Ну тогда точно не стоило время терять, выслушивая его фантазии. Собственно, единственная трибуна, где его стоит послушать, это скамеечка подсудимых в трибунале, да и то... что-то не припомню, чтобы кто-то из гитлеровцев там в свое время произнес что-то сильно интересное.

    1
    36
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    6-го декабря

    А, и кстати сам-то конь-"правдоруб" также ускакал сразу после своего циркового выступления, не желая услышать реакцию на свою чушь. Видать, чуйка сработала, что ничего, кроме макания морды в навоз, его не ждет.

    1
    26
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Сарказм
    6-го декабря

    Похоже ты полный дурак.

    2
    0
  • Д
    Дед
    5-го декабря

    Насколько они смешны в своей ненависти и беспомощности.

    80
    2
  • A
    Anim
    5-го декабря

    Как, как.. Как обычно - никто и не заметил.

    78
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    5-го декабря

    И никто и незаметил, уходящих,ненавидящих правду....

    112
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го декабря

    Хочу работаю, не хочу не работаю. А эта Браже не охренела?!

    128
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    5-го декабря

    Не по вкусу им лавровый лист. Бража шла как в штаны наложила. Лавров силен !!!

    108
    1
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