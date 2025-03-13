Латвия проиграла казино миллионы евро. Кто за это ответит?

Во время пандемии парламент поспешно поддержал предложение оппозиции закрыть не только игорные залы, но и интернет-сайты азартных игр. Теперь игорный бизнес требует за это компенсации в размере 7 млн евро.

Латвийский парламент был единственным в мире, кто ввел запрет на интерактивные азартные игры, отмечает исполнительный директор Общества лицензированных интерактивных азартных игр Лига Лице. В декабре 2020 года Конституционный суд постановил, что такое решение было незаконным. Иск одной компании азартных игр о возмещении неполученной прибыли уже удовлетворен, а еще шесть компаний требуют от государства компенсации на общую сумму 7,37 млн евро. Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми считает, что половина этой суммы подлежит возврату, а остальное, скорее всего, станет предметом судебного разбирательства.

Как государство оказалось в такой ситуации, и кто должен нести за это ответственность? 20 марта 2020 года парламент в срочном порядке рассматривал законопроект о предотвращении последствий "Covid-19", который внесла бюджетная комиссия. Среди одобренных комиссией предложений была инициатива Новой консервативной партии о запрете работы игорных залов на время пандемии. В то же время комиссия не поддержала приостановку лицензий для организаторов онлайн-игр. Это предложение внесли депутаты оппозиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) и внефракционные депутаты. На заседании Сейма по этому вопросу разгорелись эмоциональные дебаты, во время которых тогда депутат СЗК, а ныне министр экономики Виктор Валайнис призвал принять такое решение, чтобы в кризисной ситуации деньги оставались у людей. Теперь игорный бизнес требует за это многомиллионных компенсаций.

На закрытом заседании 4 марта правительство постановило, что компенсации будут выплачены из средств для непредвиденных случаев. Большинство оппозиционных депутатов, в то время горячо защищавших это предложение, уже не являются политиками, но девять все еще работают в Сейме, в том числе три политика СЗК и четыре представителя Нацобъединения. А Валайнис даже заседает в правительстве, где ему приходится решать вопрос о выделении денег из средств на непредвиденные расходы, которые он сам фактически помог создать, но ошибки не признает.

Ir