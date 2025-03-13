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Силиня решила строить будущее Латвии на латышских ценностях 11

Политика
Дата публикации: 13.03.2025
LETA
Силиня решила строить будущее Латвии на латышских ценностях
ФОТО: LETA

Будущее Латвии и ее конкурентоспособность основаны на безопасности, благосостоянии и латышских ценностях, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), выступая сегодня перед Сеймом с ежегодным отчетом о работе и планах правительства.

Как информирует Государственная канцелярия, при правительстве Силини выделен самый большой объем средств на оборону - 3,2% от внутреннего валового продукта (ВВП) в 2024 году и 3,65% от ВВП в 2025 году. Также оказывается поддержка нуждающимся жителям и семьям с детьми, а конкурентоспособность Латвии усилена за счет стимулирования экспорта и инвестиций.

Канцелярия отмечает, что при правительстве Силини утверждены два сложных бюджета с четкими приоритетами. В этом году приоритетами правительства являются укрепление безопасности Латвии, экономический рост, благосостояние людей и поддержка семей, а также сокращение бюрократии и приближение госуправления к людям.

Силиня подчеркнула, что с момента ее вступления в должность геополитические, экономические и внутриполитические события развивались стремительно. "Вызовы стали сложнее, но мы как команда - в правительстве и в Сейме - сумели принять важные решения и действовать на благо общества", - сказала премьер-министр, отметив, что безопасность страны и ее жителей была и будет приоритетом для правительства.

"Ни одно другое правительство не уделяло столько внимания и ресурсов внутренней безопасности. Мы значительно укрепили нашу готовность к непредвиденным ситуациям и вызовам в сфере безопасности", - сказала премьер.

Кабинет министров также утвердил новую стратегию экономического роста Латвии, цель которой - удвоить ВВП в течение следующих десяти лет, улучшая условия для бизнеса, сокращая бюрократические препятствия и создавая благоприятные условия для инноваций и инвестиций, чтобы обеспечить конкурентоспособное и устойчивое развитие.

В этом году работу начнет Центр искусственного интеллекта, который будет способствовать более эффективному технологическому развитию и конкурентоспособности Латвии, отмечает Госканцелярия.

Правительство под руководством Силини приняло ряд решений, увеличивающих финансовую поддержку семей, инвестиции в здравоохранение и образование.

"Принимая любое решение, нужно всегда ставить во главу угла людей. Нельзя забывать о повседневных нуждах из-за больших приоритетов - укрепления безопасности и роста экономики", - сказала премьер-министр, добавив что благосостояние семей и демография также являются приоритетами правительства и лично для нее важной задачей.

#эвика силиня
0
39

Комментарии (11)

  • А
    Андрей
    14-го марта

    Почему-то вспомнилось: "В Лондоне я решил, что буду одеваться как истинный англичанин."

    1
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    13-го марта

    Латышские ценности-пещерная русофобия, национализм ,нацизм,

    30
    1
  • OT
    Ol Ti
    13-го марта

    если "латышские ценности", то право первой ночи тоже восстановят? то, что США имеет Латвиджу уже давно, как барон, теперь, на основании "латышских ценностях" (более дебильной формулировки не придумать) можно также иметь местных таутмейтенес, т.е. придерживающихся этих "ценностей"? видимо премьер вспомнила неудавшуюся карьеру актрисы определенных фильмов, в которых, видимо, и был такого плана сюжет...

    22
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го марта

    Я не разделяю "традиционныз ценностей" в понимании этой жертвы порноиндустрии! Можно я не буду тогда платить налоги на то, чтобы сбылись мечты Силини?

    30
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го марта

    Мне известны только 2 ценности,это быть постоянно "потерпевшими".2.Маниакальная ненависть к русским.

    45
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Тим Тим
    13-го марта

    Даже не русским, а русскоязычным.

    20
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го марта

    Прекрасное решение. Пиз..ц Латвии.

    32
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го марта

    Тот, кто хочет власти, редко бывает достоин её. Истинно сильные не стремятся управлять другими, ибо они управляют собой и именно это делает их лидерами.

    34
    0
  • VS
    Vad Sorry
    13-го марта

    латышских ценностях ...а что это значит?

    39
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Vad Sorry
    13-го марта

    Лизать жопу правящей номенклатуре и радостно подвывая слизывать их любой идеологический сблёв.

    8
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    13-го марта

    Безопасность, это когда здесь и сейчас нет насилия в отношении детей, люди не гибнут на дорогах каждый день, не тонут в водоемах каждую неделю, длина жизни не самая низкая в европе ежегодно, а не какие-то выдуманные конфликты из будущего, которыми нас пугают, как чем-то неизбежным, как когда-то запугивали ковидом.

    50
    0
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