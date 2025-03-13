Лиепниекс рассказал, как странам Балтии может достаться от Трампа за отношение к местным русским

Политтехнолог Юргис Лиепниекс рассказал о стратегических целях России и возможных сценариях в программе. В эфире TV24 он подчеркнул, что у российского президента Владимира Путина есть не только план А, но и план Б.

«Путин хочет восстановить Советский Союз по западному направлению в границах 1991 года. Это был бы план А — физически присоединить эти территории к России. Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия. Именно этого он и хочет добиться», — объясняет Лиепниекс.

Однако если такое расширение окажется невозможным, Россия попытается заставить Запад отказаться от этих стран. «Пусть там установится пророссийский режим или политика. Грузия отказалась от Запада. Неизбежным следствием этого стало то, что Запад ушел, и ясно, кто занял его место», — отмечает Лиепниекс.

Он подчеркивает, что Молдова пока не попала под влияние России, но идет ожесточенная борьба за политическое направление. По словам Лиепниекса, если ситуация на Украине позволит, то следующей целью станет именно Молдова.

Когда речь заходит о безопасности стран Балтии, отмечает Лиепниекс, самый важный вопрос заключается не в том, когда Россия будет готова напасть, а в том, как долго страны Балтии не будут готовы защищать себя.

«Россия вторгнется не тогда, когда они будут готовы, а когда не готовы будем мы», — подчеркивает он.

По словам Лиепниекса, Польша может быть стратегически заинтересована в предотвращении создания российского сухопутного коридора, в то время как Финляндия может быть заинтересована в помощи Эстонии:

«Если НАТО продолжит существовать в какой-то форме, а в какой-то форме, я думаю, альянс продолжит существовать — с США или без них, — то у нас есть надежда, что в союзе этих стран мы сможем выдержать какую-то войну».

В контексте безопасности стран Балтии он отмечает, что риторика с разных сторон может стать все более резкой, особенно если, например, возвращение Дональда Трампа на пост президента США будет способствовать распространению мнений о том, что страны Балтии «дискриминируют русских», и тем самым вызовет гнев Москвы.

«Наблюдая за речью Трампа, я прекрасно понимаю, как он может ответить: «Что вы трогаете этих русских? Эти балтийцы — они дискриминируют русских, они такие плохие. Я полностью понимаю Путина», — отмечает Лиепниекс, подчеркивая, что такое отношение может создать дополнительные риски для стран Балтии.

Лиепниекс предупреждает, что Балтийскому региону необходимо серьезно задуматься о своей обороне и привлечении союзников, поскольку геополитическая ситуация остается нестабильной, а решимость Запада может подвергнуться испытанию.