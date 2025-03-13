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«Вы сегодня стали теми, кто выступают против США!» Шлесерс возмущен политикой правящих 2

Политика
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
«Вы сегодня стали теми, кто выступают против США!» Шлесерс возмущен политикой правящих

Дебаты в Сейме по докладу главы правительства продолжались более 5 часов.

Как уже сообщалось, в Сейме сегодня проходят дебаты по отчету правительства о проделанной работе и по озвученным Эвикой Силиней планам работы правительства после "рестарта". С очень резкой речью выступил представитель оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс. Он заявил, что правительство только способно плодить долги и вместо того, чтобы сократить бюрократию на 30 процентов, закрыв ненужные конторы, оно предлагает уменьшить бюрократию на символические 5%. «Надо реально уменьшать количество «белых воротничков». Если мы закроем одну-другую контору, то даже люди этого не заметят. О чем это говорит? О том, что нам эти учреждения не нужны!» - убежден политик.

"Очевидно всем, что уже ничего этот Сейм в оставшиеся полтора года до выборов сделать не сможет. Будем призывать президента распустить Сейм!" - заявил политик, заодно жестко раскритиковав правительство за их антитрамповскую пропаганду. "Трамп - это не какое-нибудь частное лицо сегодня, а президент державы номер один. Именно от США зависит наша независимость, а не от слабой и трусливой Европы", - заметил А.Шлесерс. Лидер оппозиционной фракции упомянул и недавнюю историю, когда спикер Сейма Дайга Миериня после встречи с президентом на пресс-брифинге неосмотрительно развернула к теле-фотокамерам листочек со своими записями перед встречей с главой государства. Одна из записей гласила:»США становится ненадежным партнером». «Вы же понимаете, что информация о такой записи уже на следующее утро стала известна в Вашингтоне!» - сокрушался А. Шлесерс, призывая прекратить разрушать наши отношения с США.

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1

Комментарии (2)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го марта

    Возможно люди этого и не заметят, но куда скажите пожалуйста деть эту огромную ораву родственников, вытащенных волею судеб с хуторов и рассаженных по кабинетам в Старой Риге и не только?

    80
    1
  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    13-го марта

    Вот это и есть причина оголтелой русофобии- боязнь, что окажутся более способные, которые составят конкуренцию профессии- латыш.

    37
    1

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