Baltijas balss logotype

Опять? Несмотря на режим экономии, латвийские чиновники назначили себе огромные премии 2

Политика
Дата публикации: 13.03.2025
LETA
Опять? Несмотря на режим экономии, латвийские чиновники назначили себе огромные премии
ФОТО: dreamstime

От нескольких десятков тысяч евро до более чем полумиллиона евро - таков разброс сумм, выплаченных в прошлом году сотрудникам разных министерств в качестве премий.

Большинство министерств по сравнению с 2023 годом сократили сумму денежных вознаграждений. В результате все министерства вместе потратили на эти цели 2,5 млн евро, что на 37,5% меньше. Однако в трех министерствах произошло значительное увеличение объема премий - почти в пять раз.

Закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает выплату денежных вознаграждений за важный вклад в работу. Больше всего сумма премий сократилась в Министерстве обороны - с 782 тыс. до 85 тыс. евро. Минфин сократил общую сумму премий в четыре раза - с 593 тыс. до чуть менее 138 тыс. евро. Министерство образования и науки уменьшило сумму денежных поощрений на две трети, почти на столько же - Министерство земледелия. Приростом выделяется Министерство юстиции - здесь сумма премий выросла на 493%, хотя в денежном выражении это не так много - с 13 тыс. до 76,5 тыс. евро. В 2023 году Минюст потратил на премии меньше всего, да и в 2024 году, несмотря на скачок, сумма премий была одной из самых маленьких среди министерств. Вторым по приросту стало Министерство здравоохранения, где сумма премий выросла на 287% - с 36,7 тыс. до 142,5 тыс. евро. На третьем месте Министерство культуры, где прирост составил 129%.

Lsm.lv

#премии
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
45

Комментарии (2)

  • lg
    lo gos
    13-го марта

    Понимают что скоро конец, поэтому и грабят страну перед большим писцом

    78
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го марта

    Бл, какие премии?! Они должны делать свою работу, за которую им платят деньги. Если нет, то подсрачник и пусть ищут другую. Какие нафуй премии-тринадцатые зарплаты и вот это всё совковое???!!! Только люстраация на высоких фонарных столбах, наверное, исправит положение. Мрази. Присосались клопами к деньгам народа.

    80
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео