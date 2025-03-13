Опять? Несмотря на режим экономии, латвийские чиновники назначили себе огромные премии

Большинство министерств по сравнению с 2023 годом сократили сумму денежных вознаграждений. В результате все министерства вместе потратили на эти цели 2,5 млн евро, что на 37,5% меньше. Однако в трех министерствах произошло значительное увеличение объема премий - почти в пять раз.

Закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает выплату денежных вознаграждений за важный вклад в работу. Больше всего сумма премий сократилась в Министерстве обороны - с 782 тыс. до 85 тыс. евро. Минфин сократил общую сумму премий в четыре раза - с 593 тыс. до чуть менее 138 тыс. евро. Министерство образования и науки уменьшило сумму денежных поощрений на две трети, почти на столько же - Министерство земледелия. Приростом выделяется Министерство юстиции - здесь сумма премий выросла на 493%, хотя в денежном выражении это не так много - с 13 тыс. до 76,5 тыс. евро. В 2023 году Минюст потратил на премии меньше всего, да и в 2024 году, несмотря на скачок, сумма премий была одной из самых маленьких среди министерств. Вторым по приросту стало Министерство здравоохранения, где сумма премий выросла на 287% - с 36,7 тыс. до 142,5 тыс. евро. На третьем месте Министерство культуры, где прирост составил 129%.

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