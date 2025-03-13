Силиню заподозрили в том, что она сама не понимает, как проводить объявленные ею реформы

«Думаю, Силиня сама не понимает, что это значит», - так политолог Янис Икстенс в Diena прокомментировал обещания премьерки в рамках «рестарта» правительства, обеспечить сокращение госаппарата в Латвии — сразу на четверть.

«Есть совершенно мистическое утверждение об уменьшении бюрократии на 25%. Никто не понимает, что это означает... Что это такое? На 25% уменьшить число чиновников? На 25% уменьшить число всех работающих в государственном секторе? Это не одно и то же».

«Можно делать также так, как мы сейчас видим в США, где один какой-то эксцентричный миллиардер просто рвет государственное управление, в действительности не понимая, что он там делает, и уже столкнулся с серьезной критикой. Тем самым это тоже не тот путь, по которому нам нужно было бы идти. Думаю, что компактная рабочая группа, в которой есть как представители государственного управления, так частного сектора, есть разумная идея...»

Я. Икстенс прокомментировал также замену министров: «То, что Бришкенс отставлен, уже не означает, что сейчас там все внезапно случится. Все те проблемы, которые есть с Rail Baltica и airBaltic, никуда не исчезли...»