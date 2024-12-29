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Страны Балтии и страны Северной Европы призывают Грузию провести новые выборы 3

Политика
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
Страны Балтии и страны Северной Европы призывают Грузию провести новые выборы
ФОТО: twitter

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вместе со своими коллегами из семи стран Северной Европы и Балтии в воскресенье выступил с заявлением, в котором призвал власти Грузии выполнить рекомендации ОБСЕ по выборам и рассмотреть возможность проведения новых выборов в соответствии с ними.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, приводя текст заявления. «В Грузии должны быть проведены новые выборы, чтобы народ мог демократическим путем выразить свою волю и вывести страну из кризиса», - заявил Цахкна, отметив, что опубликованный Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ итоговый отчет миссии наблюдателей за выборами показывает, что парламентские выборы в Грузии прошли под прикрытием широкомасштабных фальсификаций и запугивания.

«Грузинский народ уже месяц проводит уличные демонстрации, ясно показывая свое неприятие того, что правящая партия толкает страну прочь от демократии, европейских ценностей и европейской интеграции», - цитирует Цахкна Министерство иностранных дел.

«К сожалению, мы являемся свидетелями жестокого подавления мирных протестов и нарушения прав человека. В связи с серьезной ситуацией в Грузии я вместе с моими латвийскими, литовскими, финскими, шведскими, норвежскими, датскими и исландскими коллегами призываю правящие партии Грузии действовать так, чтобы восстановить доверие грузинского народа к демократическим институтам страны», - подчеркнул Цахкна.

В совместном заявлении министров иностранных дел содержится призыв к тщательному и независимому расследованию нарушений, зафиксированных в ходе парламентских выборов в Грузии, осуждается насилие в отношении демонстрантов, политиков и журналистов, а также угрозы в адрес президента Саломе Зурабишвили.

«Как давние друзья Грузии и сторонники ее европейских устремлений, мы обеспокоены углубляющейся поляризацией и кризисом в стране, - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел. - Мы призываем правящие партии Грузии предпринять немедленные шаги по выводу страны из кризиса и восстановлению доверия общества к демократическим институтам, в том числе путем выполнения рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций».

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Комментарии (3)

  • 30-го декабря

    Нужно применить грузинскую правильную версию демократических выборов в Прибалтике

    16
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    29-го декабря

    А если Грузия попросит страны Балтии и северной Европы у себя сделать перевыборы? Мне думается что их пошлют в дупу со словами " Это другое"

    42
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Тото Кутунио
    30-го декабря

    Точняк. Наша демократия самая демократичная. Не то что у них....😁

    21
    0

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