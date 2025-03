Страны Балтии и страны Северной Европы призывают Грузию провести новые выборы

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, приводя текст заявления. «В Грузии должны быть проведены новые выборы, чтобы народ мог демократическим путем выразить свою волю и вывести страну из кризиса», - заявил Цахкна, отметив, что опубликованный Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ итоговый отчет миссии наблюдателей за выборами показывает, что парламентские выборы в Грузии прошли под прикрытием широкомасштабных фальсификаций и запугивания.

«Грузинский народ уже месяц проводит уличные демонстрации, ясно показывая свое неприятие того, что правящая партия толкает страну прочь от демократии, европейских ценностей и европейской интеграции», - цитирует Цахкна Министерство иностранных дел.

«К сожалению, мы являемся свидетелями жестокого подавления мирных протестов и нарушения прав человека. В связи с серьезной ситуацией в Грузии я вместе с моими латвийскими, литовскими, финскими, шведскими, норвежскими, датскими и исландскими коллегами призываю правящие партии Грузии действовать так, чтобы восстановить доверие грузинского народа к демократическим институтам страны», - подчеркнул Цахкна.

В совместном заявлении министров иностранных дел содержится призыв к тщательному и независимому расследованию нарушений, зафиксированных в ходе парламентских выборов в Грузии, осуждается насилие в отношении демонстрантов, политиков и журналистов, а также угрозы в адрес президента Саломе Зурабишвили.

Joint Nordic-Baltic #NB8 🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇮🇸🇱🇹🇱🇻🇳🇴🇸🇪 statement on the irregularities reported ahead of and during the parliamentary elections in #Georgia on 26 October: “We urge Georgian authorities to take immediate steps in this direction, including by implementing #OSCE electoral… pic.twitter.com/4jSXhbYHRl