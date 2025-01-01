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Луманис критикует правительство: «Я не вижу лидера, который мог бы выделиться и возглавить эту страну» 1

Политика
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Луманис критикует правительство: «Я не вижу лидера, который мог бы выделиться и возглавить эту страну»

На выборах в Латвии мы все чаще наблюдаем недостаточную активность граждан и низкий уровень участия. Люди больше не верят, что их голос может изменить ситуацию, а к обещаниям политиков относятся с подозрением. Такое недоверие не только отражается на результатах выборов, но и порождает отчаяние по поводу будущего страны.

Такое мнение в эфире TV2 высказал Янис Луманис, соучредитель благотворительного фонда для Украины «Фонд семьи Луманиса».

По его словам, в политическом ландшафте страны ощущается нехватка лидеров, что только способствует пассивности избирателей.

«Если вы спросите меня, нестабильно ли правительство, мой краткий ответ будет утвердительным», - говорит Луманис.

«На мой взгляд, это существует уже давно. Я шучу, а если серьезно – как избиратель я должен согласиться, что нам не хватает единства. Глядя на то, как играют дамы и господа в правительстве, я не вижу лидера, который мог бы выделиться и возглавить эту страну».

Луманис подчеркивает, что эта проблема не только специфична для Латвии – это также европейская и глобальная проблема. Он указывает, что в настоящее время нет ни одного человека, который мог бы создать единство и силу, чтобы повести страну по правильному пути. «Нет одного человека, который мог бы прийти и наконец собрать все воедино», — добавляет он.

#политики #мнения
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го января

    Потому что латыши голосуют не пар криевием, наверное надеясь, что эти люди будут делать для Латвии хорошо, а они уничтожают страну. Голосовать нужно не за национальность, а за свою жизнь.

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