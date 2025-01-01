Ринкевич выразил соболезнования народу Эстонии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил глубочайшие соболезнования народу Эстонии и семье и друзьям Арнольда Рюйтеля, занимавшего пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год, в связи с его кончиной, свидетельствует опубликованная Ринкевичем запись в социальных сетях.

Ринкевич подчеркнул, что Рюйтель был хорошим другом Латвии, чья работа и вклад в развитие независимости Эстонии и сотрудничество стран Балтии будут храниться в памяти поколений.

Во вторник в возрасте 96 лет скончался бывший президент Эстонии Рюйтель, сообщила Канцелярия президента Эстонии.