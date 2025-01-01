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Ринкевич выразил соболезнования народу Эстонии 1

Политика
Дата публикации: 01.01.2025
LETA
Ринкевич выразил соболезнования народу Эстонии
ФОТО: Wikipedia

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил глубочайшие соболезнования народу Эстонии и семье и друзьям Арнольда Рюйтеля, занимавшего пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год, в связи с его кончиной, свидетельствует опубликованная Ринкевичем запись в социальных сетях.

Ринкевич подчеркнул, что Рюйтель был хорошим другом Латвии, чья работа и вклад в развитие независимости Эстонии и сотрудничество стран Балтии будут храниться в памяти поколений.

Во вторник в возрасте 96 лет скончался бывший президент Эстонии Рюйтель, сообщила Канцелярия президента Эстонии.

#эстония #эдгар ринкевич
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    1-го января

    А народ Эстонии сильно горюет? После смерти Тэтчер многие англичане выбежали на улицу радостно напевая -"Ding! Dong! The Witch Is Dead! "

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