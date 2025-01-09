Оппозиция не позволила Сейму принять проект закона о климате

После того, как оппозиция "сорвала" кворум, Сейм в четверг не проголосовал в первом чтении за проект закона о климате, цель которого - обеспечить продвижение к ограничению изменений климата и к климатической устойчивости.

В результате многократного голосования за законопроект проголосовали 48 депутатов, один воздержался. Из-за отсутствия кворума спикер Сейма Дайга Миериня закрыла заседание парламента.

Так как с трибуны парламента неоднократно звучали скептические замечания по вопросам климата, перед голосованием в ходе дебатов председатель подкомиссии Сейма по экологии, климату и энергетике, депутат Яна Симановска ("Прогрессивные") подчеркнула, что закон о климате необходим, сославшись на исследование, согласно которому 54% респондентов в Латвии считают изменение климата очень серьезной проблемой, а 32% думают, что это достаточно серьезная проблема.

Оппозиционный депутат Линда Матисоне ("Объединенный список) отметила, что неизвестно, во сколько государству обойдется достижение целей климатического нейтралитета, а депутат от партии "Латвия на первом месте" Кристап Криштопанс высказал мнение, что от закона не будет никакой пользы: "Мы лишь в очередной раз возьмем на себя обязательства, которые не в интересах нашего населения".

Парламентарий Янис Домбрава (Национальное объединение) считает, что рассмотрение закона о климате нужно отложить на несколько лет.

Депутат от "Нового Единства" Янис Патмалниекс признал, что климатическая политика является контроверсионной, но, по его мнению, она служит двигателем для развития нашей индустрии.

Министерство климата и энергетики (МКЭ) отмечает, что цель закона - обеспечить продвижение к ограничению климатических изменений и к климатической устойчивости, чтобы не позднее 2050 года достичь климатической нейтральности и национальных климатических целей в соответствии с обязательствами Европейского союза (ЕС) и международными обязательствами.

Законопроект состоит из шести частей, в том числе первая содержит общие правила, вторая включает в себя нормы по сокращению выбросов парниковых газов (ВПГ) и увеличению мер по связыванию углерода, третья посвящена адаптации к изменениям климата, четвертая - системе по торговле ЕС квотами на выбросы, пятая - климатическим финансовым инструментам, а шестая - ответственности регионов планирования и муниципалитетов и участии общественности в планировании и реализации климатической политики.

На национальном уровне закон будет действовать как юридическая основа для внедрения климатической политики.

Закон в том числе необходим для регулирования финансовых механизмов климата и освоения финансирования из фондов ЕС для реализации климатических мероприятий и политики национального уровня, в том числе для повышения энергоэффективности зданий как в общественном, так и в частном секторах, развития и внедрения технологий обновляемых энергоресурсов, а также внедрения интегрированных решений по сокращению ВПГ.

Кроме того, законопроект необходим для национальной адаптации системы ЕС по торговле квотами.

В МКЭ пояснили, что сейчас основная часть норм сферы климатической политики содержится в законе о загрязнении: в нем описаны требования к осуществляющим загрязняющую деятельность лицам, требования в сфере охраны воздуха, требования в сфере политики изменений климата, а также другие вопросы. Включенное в действующий закон регулирование создает трудности при его применении, так как нормы относятся к разному кругу субъектов, в связи с чем возникают различные возможности интерпретации и недопонимание, а также не до конца понятен охват действующего закона.

Учитывая, что вышеперечисленные сферы имеют государственное значение для охраны окружающей среды, в 2021 году Министерство охраны окружающей среды и регионального развития приняло решение разработать три отдельных закона: в сфере загрязняющей деятельности, в сфере климатической политики и в сфере охраны воздуха. Вопросы управления загрязненными местами и нормативное регулирование качества среды предусмотрено интегрировать в закон об охране окружающей среды.

Отдельные правовые нормы сферы климатической политики сейчас включены и в закон об участии Латвии в гибких механизмах Киотского протокола. Выделение норм в два разных законодательства способствовало раздроблению норм климатической политики. С учетом положительных примеров в странах ЕС и других странах упорядочение системы путем создания одного закона в области климата стало бы важным шагом для Латвии, отметили в МКЭ.