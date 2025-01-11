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За развитие искусственного интеллекта в Латвии будут отвечать девять человек из плоти и крови 3

Политика
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
Государство хочет купить себе протез мозга.

Государство хочет купить себе протез мозга.

Парламент ЛР передал на рассмотрение новый Закон о развитии искусственного интеллекта (ИИ), разработанный Кабинетом министров. "Новое Единство" уже обвинили в создании очередной чиновничьей синекуры.

"Это стратегически важный шаг, чтобы Латвия стала конкурентоспособным государством…" — заверила депутат Занда Калниня–Лукашевица ("Новое Единство").

Представляя законопроект, представительница премьерской партии пообещала, что теперь появится "редкая и уникальная возможность привлекать инвестиции и партнеров, которые смогут способствовать развитию сферы искусственного интеллекта". Государственное управление и университеты смогут вести "стратегическое межотраслевое сотрудничество", используя "правовые рамки". А руководить всем этим будет Латвийский национальный центр искусственного интеллекта!

— Это ни в коем случае не будет какой–то новый бюрократический аппарат, но это будет эффективная, компактная платформа, — пообещала З. Калниня–Лукашевица.

И зашла с козырей: "У нас есть возможность внесения латышского языка и культурных данных в решения искусственного интеллекта…"

В ходе прошлогоднего визита президента Э. Ринкевича за океан именно ИИ стал одним из пунктов программы, ведь 70% всемирной технологии по данной тематике выпускается именно в США.

Критику идеи правящих высказала Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте"):

— Как только появляется какая–то новая функция, то "Единство" хватается за старые решения: новый закон, новый бюрократический аппарат, новые образования, теперь будет совет на девять человек.

Депутат напомнила, что совсем недавно было создано совершенно новое Министерство климата и энергетики, а теперь вот — еще новый аппарат. "Деньги надо вкладывать так, чтобы происходили реальные дела", — заявила Л. Лиепиня. "Мы зарегулированы, у нас агентство на агентстве, совет на совете".

Большинство парламентариев, однако, проголосовало за принятие законопроекта на рассмотрение. Кстати, в его тексте отсутствуют какие–либо цифры влияния на бюджет. Нет чтобы задать всезнающему ИИ вопрос: "Сколько будет стоить такой центр для Латвии?"

#искусственный интеллект
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    11-го января

    Если ИИ будет думать по латышски, то боюсь представить, как это отразится на всем мире. Не иначе, как латышский язык в обязательном порядке введут для всех стран мира.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    11-го января

    Надеюсь он будет локальным. Аборигенам "спридитис" на ночь рассказывать. Узоры лиелвардского пояса генерить. Да устраивать виртуальный фототур по музею оккупации. И довольно.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го января

    Правильно. Только политиканы и бюрократы могут развить в лр ии. У коммерческого сектора на полшестого видимо эта затея. Будет такие развивальщики, как лого праздника песни за 12 штук рисовальщики (вчера на сайте ходил образец творчества народных приматов за госбабло). Развить ии в латвии....Обнищаем хардварь и энергию покупать на эту бодягу. Хотяяяя...🙄 Если национально-этнический интеллект будет...То думаю, второго пентиума хватит за глаза с 128 мегами памяти.

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