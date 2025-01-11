Парламент ЛР передал на рассмотрение новый Закон о развитии искусственного интеллекта (ИИ), разработанный Кабинетом министров. "Новое Единство" уже обвинили в создании очередной чиновничьей синекуры.

"Это стратегически важный шаг, чтобы Латвия стала конкурентоспособным государством…" — заверила депутат Занда Калниня–Лукашевица ("Новое Единство").

Представляя законопроект, представительница премьерской партии пообещала, что теперь появится "редкая и уникальная возможность привлекать инвестиции и партнеров, которые смогут способствовать развитию сферы искусственного интеллекта". Государственное управление и университеты смогут вести "стратегическое межотраслевое сотрудничество", используя "правовые рамки". А руководить всем этим будет Латвийский национальный центр искусственного интеллекта!

— Это ни в коем случае не будет какой–то новый бюрократический аппарат, но это будет эффективная, компактная платформа, — пообещала З. Калниня–Лукашевица.

И зашла с козырей: "У нас есть возможность внесения латышского языка и культурных данных в решения искусственного интеллекта…"

В ходе прошлогоднего визита президента Э. Ринкевича за океан именно ИИ стал одним из пунктов программы, ведь 70% всемирной технологии по данной тематике выпускается именно в США.

Критику идеи правящих высказала Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте"):

— Как только появляется какая–то новая функция, то "Единство" хватается за старые решения: новый закон, новый бюрократический аппарат, новые образования, теперь будет совет на девять человек.

Депутат напомнила, что совсем недавно было создано совершенно новое Министерство климата и энергетики, а теперь вот — еще новый аппарат. "Деньги надо вкладывать так, чтобы происходили реальные дела", — заявила Л. Лиепиня. "Мы зарегулированы, у нас агентство на агентстве, совет на совете".

Большинство парламентариев, однако, проголосовало за принятие законопроекта на рассмотрение. Кстати, в его тексте отсутствуют какие–либо цифры влияния на бюджет. Нет чтобы задать всезнающему ИИ вопрос: "Сколько будет стоить такой центр для Латвии?"