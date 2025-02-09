«Хочу поднять огромную тревогу по поводу произвола!» - предприниматель в шоке от действий Swedbank

Андрис Кулбергс опубликовал скриншот письма, полученного им от Swedbank. Предприниматель обвиняюет этот и другие банки в произволе.

«Я хочу поднять серьезную тревогу по поводу систематического произвола "Swedbank" и банковского сектора в отношении латвийских предпринимателей. Я бы не делал этого, если бы не знал об этом лично! "Swedbank" не отвечает, не выходит на связь, даже с физическим лицом из банка невозможно поговорить!

Компания в Латвии не может открыть счет и перевести финансы в другой банк ранее, чем через 2 месяца. Компания оказалась в состоянии операционного паралича + замена идентификации клиентов и платежей... это совершенно нереально».

В этом посте также отмечены несколько чиновников, и предложение Андриса им: «Забудьте об инфляции, развитии искусственного интеллекта, финтехе или современных услугах в банках, если ведущие финансисты Латвии реализуют такую политику! Это повторный инцидент за два года — в прошлый раз руководство банка извинилось за ошибку в анализе данных бюрократической системы банка по борьбе с отмыванием денег, которая возникла в результате реорганизации капитала банка.

Если это происходит с международными компаниями в Латвии, то что же происходит с местными латвийскими компаниями???? Эту проблему необходимо решить немедленно. Если компания еще и нарушила процедуры, какое право имеет банк давать клиенту срок в 1 месяц!!!!! Если нет возможности перевести финансы в другое место!»

Vai jūs arī saskaraties ar šādu banku patvaļu?

Milzu starptautiskā uzņēmuma filiālei Latvijā @SwedbankLatvia atsūta paziņojumu, bez paskaidrojuma, par kontu slēgšanu ar MĒNESI IZPILDES TERMIŅU, bez brīdinājuma, bez paskaidrojumiem, bez pamatojuma‼️

Gribu celt milzu trauksmi par… pic.twitter.com/vK2vqwJFKh — Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) February 7, 2025

Количество комментариев к этому посту весьма впечатляет. Эрикс Стендзениекс также столкнулся с похожей ситуацией: «Я сталкивался с этим. К сожалению, на вашем счете меньше 100 тысяч, установленных для наших частных клиентов, и с этой даты ваш счет будет закрыт, ваши карты конфискованы и так далее. Я взял овердрафт и заказал какую-то ерунду, но мне интересно, как это происходит с компаниями».

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс также отреагировал на пост, написав: «Спасибо за информацию, мы рассмотрим этот вопрос и свяжемся с банком, чтобы получить объяснения от всех участников». Призываем сообщать о других подобных случаях, написав на info@bank.lv!»

Портал LA.LV связался с представителями Swedbank и очень быстро получил ответ. Менеджер по связям со СМИ Swedbank Янис Кропс кратко комментирует ситуацию: «Публичные обвинения неуместны, поскольку Swedbank вел длительные переговоры с этой компанией. У клиента были определенные условия, выполнение которых позволило бы продолжить сотрудничество».