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«Хочу поднять огромную тревогу по поводу произвола!» - предприниматель в шоке от действий Swedbank 2

Политика
Дата публикации: 09.02.2025
BB.LV
«Хочу поднять огромную тревогу по поводу произвола!» - предприниматель в шоке от действий Swedbank

Андрис Кулбергс опубликовал скриншот письма, полученного им от Swedbank. Предприниматель обвиняюет этот и другие банки в произволе.

«Я хочу поднять серьезную тревогу по поводу систематического произвола "Swedbank" и банковского сектора в отношении латвийских предпринимателей. Я бы не делал этого, если бы не знал об этом лично! "Swedbank" не отвечает, не выходит на связь, даже с физическим лицом из банка невозможно поговорить!

Компания в Латвии не может открыть счет и перевести финансы в другой банк ранее, чем через 2 месяца. Компания оказалась в состоянии операционного паралича + замена идентификации клиентов и платежей... это совершенно нереально».

В этом посте также отмечены несколько чиновников, и предложение Андриса им: «Забудьте об инфляции, развитии искусственного интеллекта, финтехе или современных услугах в банках, если ведущие финансисты Латвии реализуют такую политику! Это повторный инцидент за два года — в прошлый раз руководство банка извинилось за ошибку в анализе данных бюрократической системы банка по борьбе с отмыванием денег, которая возникла в результате реорганизации капитала банка.

Если это происходит с международными компаниями в Латвии, то что же происходит с местными латвийскими компаниями???? Эту проблему необходимо решить немедленно. Если компания еще и нарушила процедуры, какое право имеет банк давать клиенту срок в 1 месяц!!!!! Если нет возможности перевести финансы в другое место!»

Количество комментариев к этому посту весьма впечатляет. Эрикс Стендзениекс также столкнулся с похожей ситуацией: «Я сталкивался с этим. К сожалению, на вашем счете меньше 100 тысяч, установленных для наших частных клиентов, и с этой даты ваш счет будет закрыт, ваши карты конфискованы и так далее. Я взял овердрафт и заказал какую-то ерунду, но мне интересно, как это происходит с компаниями».

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс также отреагировал на пост, написав: «Спасибо за информацию, мы рассмотрим этот вопрос и свяжемся с банком, чтобы получить объяснения от всех участников». Призываем сообщать о других подобных случаях, написав на info@bank.lv

Портал LA.LV связался с представителями Swedbank и очень быстро получил ответ. Менеджер по связям со СМИ Swedbank Янис Кропс кратко комментирует ситуацию: «Публичные обвинения неуместны, поскольку Swedbank вел длительные переговоры с этой компанией. У клиента были определенные условия, выполнение которых позволило бы продолжить сотрудничество».

#swedbank
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Комментарии (2)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го февраля

    шведские банки-это ошибка банковской системы, ошибка природы.

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  • Д
    Дед
    9-го февраля

    Сведбанк заблокировал счет за то, что я не ответил на их письмо, в котором они спрашивали о моем партнере. Письма я не читал и не видел. Я обратился в прокуратуру , по поводу нарушения моих прав на частную собственность. Они ответили, что банками не занимаются, и этим занимается комиссия КФРТК. Обратившись туда мне ответили, что возможно в некоторых банках внутренние правила могут незначительно отличатся от конституции. Такая латышская страна, в которой конституция по хрен.

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