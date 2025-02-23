Браже выступит в ООН по вопросам безопасности Украины

Министр иностранных дел Байба Браже на следующей неделе выступит на заседаниях Генеральной ассамблеи и Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам безопасности Украины.

В понедельник, 24 февраля, в 17:00 по латвийскому времени Браже выступит с национальным заявлением на заседании Генассамблеи ООН, которое будет посвящено третьей годовщине начала войны в Украине, сообщили агентству ЛЕТА представители Министерства иностранных дел (МИД).

В свою очередь, в 22:00 по латвийскому времени министр иностранных дел Латвии на заседании Совета безопасности ООН, посвященном безопасности Украины, произнесет обращение от имени трех стран Балтии, чтобы выразить твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Министр пробудет с визитом в США, в Нью-Йорке и Вашингтоне, до 26 февраля, с целью выразить поддержку Украине и подчеркнуть важность долгосрочного мира для безопасности всего евроатлантического пространства.

Кроме того, целью визита является углубление отношений Латвии с США - региональных и двусторонних, в том числе в составе НАТО, а также расширение экономического сотрудничества.

В Нью-Йорке Браже также встретится с четырьмя региональными ассоциациями: стран Юго-Восточной Азии (ASEAN), арабских стран, африканских стран, а также стран Латинской Америки и Карибского бассейна (GRULAC), чтобы обсудить глобальные актуальные вопросы и ознакомить с приоритетами Латвии в качестве кандидата на место в Совбезе ООН. Министр также встретится с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и укрепление международного порядка, основанного на правилах.

В Вашингтоне Браже 25-26 февраля встретится с представителями Палаты представителей Конгресса США, а также американскими бизнесменами.