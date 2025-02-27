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Ринкевич увидел недостатки в законе о публичных закупках 1

Политика
Дата публикации: 27.02.2025
LETA
Ринкевич увидел недостатки в законе о публичных закупках

Закон о публичных закупках нередко ставит препятствия госуправлению в получении лучшего соотношения цены и качества, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в четверг встретился с министром финансов Арвилсом Ашераденсом.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе беседы стороны обсудили вопросы бюджета оборонной отрасли, работу над сокращением расходов на публичное управление, а также реализацию рекомендаций Государственного контроля по улучшению системы публичных закупок.

Президент отметил, что с учетом необходимости сокращения расходов и предстоящих закупок в оборонной сфере в ближайшие годы важно пересмотреть систему, чтобы упростить ее и сделать более прозрачной.

Ринкевич подчеркнул, что расходы государства на оборону не позднее 2028 года должны достичь 5% от внутреннего валового продукта, чтобы обеспечить необходимую обороноспособность.

Латвия должна продолжать совместную работу со странами Евросоюза, чтобы добиться гибкости для учета расходов на оборону в бюджетном дефиците и реализовать другие инициативы, которые помогут Европе взять на себя лидерство как в обеспечении поддержки Украине, так и в самой обороне, добавил президент.

Во время встречи должностные лица также обсудили вопросы демографической политики в связи с работой над госбюджетом на 2026 год.

#эдгар ринкевич #закупки
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    28-го февраля

    О даже ни читал , но за несколько дней Ринкевич что то сказал о чем то связанное с Латвией,ух... обычно он по миру гоняет там с агрессорами борется, пару дней после того как Трамп поразгозольсаовал, он пару дней молчал, Силиня заболела, все смотрю думают сейчас, интересно почему Ринкевич начал думать о том что что то с Латвией связано? Обычно он гоняет по миру и учит всех жить ну и там в долг взять ,, хотя там 5 министров минимум этим занимаются, интересно какие терпилы в Латвии?

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