Неприглашение в Лондон: Силиня решила не нагнетать ситуацию и…поблагодарила британцев

«Мы благодарны Великобритании за ее лидерство в укреплении Европы и Украины, а также за укрепление партнерства с США. Для этого Европа должна объединиться и сделать больше для своей безопасности и обороны.

Страны Балтии вносят свой вклад и готовы сделать больше. В следующем году Латвия потратит 4% своего ВВП на оборону.

Я подчеркну это в ходе завтрашнего телефонного разговора лидеров стран Балтии с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером», - написала Силиня в своем микроблоге «Х».

