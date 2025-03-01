Baltijas balss logotype

Страны Балтии не пригласили на совещание по Украине в Лондоне 7

В мире
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
Страны Балтии не пригласили на совещание по Украине в Лондоне

Представителей страны Балтии не пригласили на совещание по войне в Украине в Лондоне, созванное премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в котором примут участие 18 европейских стран.

Заявление Стармера, что он пригласит представителей 18 европейских стран в воскресенье в Лондон для обсуждения войны в Украине, было сделано в четверг на совместной пресс-конференции британского премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщила "Актуальная камера".

В переговорах в британской столице также примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ни одна из стран Балтии не получила приглашение на эту встречу. Вместо этого Стармер проведет телефонный разговор с главами балтийских государств в воскресенье утром.

Михкельсон: лично мне это не нравится

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон сказал "Актуальной камере", что страны Балтии должны физически присутствовать на таких встречах, несмотря на то, что идет активное общение в других форматах и в рамках Европейского союза.

"Лично мне это не нравится, хотя я знаю, что эти консультации также происходят виртуально, как, например, на встрече с (президентом Франции Эмманюэлем) Макроном по видеосвязи, и есть много контактов в рамках Европейского союза. Например, министры иностранных дел проведут внеочередную встречу на следующей неделе, как и главы правительств стран ЕС", - сказал Михкельсон.

"Но я думаю, что все встречи, подобные той, которую Великобритания проводит сейчас, где стоит вопрос о безопасности нашего континента, и если эти же лидеры время от времени намекают, что если мы не сможем остановить Россию в Украине, то следующими под угрозой могут оказаться страны Балтии, то я думаю, что в этом контексте абсолютно неизбежно, что мы должны физически присутствовать на таких встречах. Я знаю, что наши дипломаты работают над этим, но фактом остается то, что внешне это выглядит не очень хорошо", - добавил он.

#страны балтии #великобритания
75
0

Комментарии (7)

  • MI
    Marija Ivanova
    1-го марта

    Да европа только и умеет собрания собирать да твиттеры постить. На следующие 50 таких же бессмысленных пригласят. Делов-то!

    11
    0
  • 1-го марта

    чего вас звать? вы даже не игроки на политической арене, за душой нечего нету кроме амбиций, титульные вы наши )))

    27
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го марта

    Да нормально. Всё по статусу.

    54
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    1-го марта

    Мда, понятно что это очевидно но как-то невежливо так явно указывать место… Но когда пошла серьёзная игра детей отправили за детский стол…

    65
    1
  • JL
    Janina LV
    1-го марта

    О, какая трагедия! Страны Балтии остались за бортом великой мировой политики! Впрочем, есть и плюсы - появится больше времени для обсуждения, кто круче – селёдка или шпроты.

    63
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    1-го марта

    Это КАК??? Даже местного крокодила бражку не пригласили? Ну, хотя чтобы ночь спать спокойно, лучше это надо не видеть.

    47
    0
  • Д
    Дед
    1-го марта

    Указали место, как и Украине. Их судьбу решат без них.

    92
    1
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео