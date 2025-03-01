Страны Балтии не пригласили на совещание по Украине в Лондоне

Представителей страны Балтии не пригласили на совещание по войне в Украине в Лондоне, созванное премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в котором примут участие 18 европейских стран.

Заявление Стармера, что он пригласит представителей 18 европейских стран в воскресенье в Лондон для обсуждения войны в Украине, было сделано в четверг на совместной пресс-конференции британского премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщила "Актуальная камера".

В переговорах в британской столице также примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ни одна из стран Балтии не получила приглашение на эту встречу. Вместо этого Стармер проведет телефонный разговор с главами балтийских государств в воскресенье утром.

Михкельсон: лично мне это не нравится

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон сказал "Актуальной камере", что страны Балтии должны физически присутствовать на таких встречах, несмотря на то, что идет активное общение в других форматах и в рамках Европейского союза.

"Лично мне это не нравится, хотя я знаю, что эти консультации также происходят виртуально, как, например, на встрече с (президентом Франции Эмманюэлем) Макроном по видеосвязи, и есть много контактов в рамках Европейского союза. Например, министры иностранных дел проведут внеочередную встречу на следующей неделе, как и главы правительств стран ЕС", - сказал Михкельсон.

"Но я думаю, что все встречи, подобные той, которую Великобритания проводит сейчас, где стоит вопрос о безопасности нашего континента, и если эти же лидеры время от времени намекают, что если мы не сможем остановить Россию в Украине, то следующими под угрозой могут оказаться страны Балтии, то я думаю, что в этом контексте абсолютно неизбежно, что мы должны физически присутствовать на таких встречах. Я знаю, что наши дипломаты работают над этим, но фактом остается то, что внешне это выглядит не очень хорошо", - добавил он.