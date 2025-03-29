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Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

Политика
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются
ФОТО: пресс-фото

Излишняя секретность всегда рождает слухи и домыслы. Так случилось и на сей раз: из–за повышенной секретности вокруг переговоров о судьбе телекоммуникационных компаний LMT и Tet соответствующие переговоры начали обрастать слухами.

И вот в этот вторник появилась неофициальная информация о том, что выкуп долей капитала LMT и Tet может обойтись государству приблизительно в 550–600 миллионов евро.

К слову сказать, представители правительства уже поспешили эту информацию опровергнуть. "Это ложь!" — поспешила заявить премьер Эвика Силиня.

Отметим, что уже давно латвийские власти выражают недовольство уровнем сотрудничества со шведскими акционерами LMT и Tet — компанией Telia.

Насколько можно понять, и у Telia накопились претензии к латвийскому государств как основному акционеру этих двух телекоммуникационных гигантов.

Первые переговоры между представителями правительства и руководством Telia прошли еще в июне минувшего года. Переговоры явно затянулись, и лишь в конце минувшего года кабмин опять–таки после обсуждения в обстановке строгой секретности выдал Министерству экономики мандат на переговоры со шведами о выкупе их долей, чтобы таким образом LMT и Tet полностью перешли в собственность латвийского государства.

**Представитель Telia тогда дал понять, что шведы готовы рассматривать аж три варианта: **

– продажу латвийскому государству части акций, чтобы капитал разделился поровну,

– выкуп у Латвии всех ее долей капитала с тем, чтобы компании перешли в собственность Telia,

– а также продажу латвийскому государству всех акций шведского концерна.

При этом сценарий, что все остается, как есть сейчас, шведы считают самым плохим вариантом.

На дворе конец марта, а воз и ныне там. На последнем заседании правительства — опять–таки в секретном режиме — никакого решения принято не было, и Министерству экономики вновь дали время, чтобы продолжить дискуссии со шведскими партнерами.

Насколько можно понять, шведы категорически не хотят полностью отказаться от участия в латвийском телекоммуникационном бизнесе — они явно заинтересованы сохранить свое влияние на этот вид бизнеса в балтийском регионе.

По слухам, в правительстве готовы пойти партнерам навстречу и часть акций Telia оставить, но при условии, что шведские акционеры не возражают против вывода акций LMT и Tet на биржу с тем, чтобы и простые латвийцы могли стать миноритарными акционерами телекоммуникационных компаний.

При этом открытым остается вопрос о возможном слиянии LMT и Tet в одну компанию, что позволит лучше конкурировать и внутри страны, и в регионе в целом.

Сохранение части акций у шведов латвийским властям в нынешних условиях острого дефицита финансов даже выгодно — ясно, что ни 550 миллионов, ни 450 или даже 350 миллионов у правительства в загашнике нет.

Так или иначе, но тяжелые переговоры будут продолжены. Цель правительства ясна: повысить прибыль этих предприятий, а также получить свободу действий — например, возможность включить LMT в военную индустрию.

#lmt #tet
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го марта

    Страаашно, аж жуть!

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