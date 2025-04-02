Декларация чиновника: долгов у Абу Мери за год стало меньше

Долговые обязательства министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") в прошлом году составили 205 493 евро, что на 14 660 евро меньше, чем в 2023 году, когда они составляли 220 153 евро, свидетельствует поданная декларация госдолжностного лица за 2024 год, пишет ЛЕТА.

Абу Мери задекларировал три долговых обязательства — на сумму 98 050 евро, 81 651 евро и 25 792 евро.

За исполнение обязанностей министра он в прошлом году получил 110 894 евро от Государственной канцелярии, как гастроэнтеролог-эндоскопист — 555 евро от ООО "AMH" и 25 146 евро от Елгавской поликлиники.

Кроме того, Абу Мери получил 1,53 евро процентов от АО "SEB banka", а за сдачу в аренду недвижимости — 3916 евро от хозяйственной и коммерческой деятельности и 1220 евро дохода.

Общие доходы министра в прошлом году составили 141 733 евро, что на 11 459 евро больше, чем в 2023 году.

Политику принадлежит квартира в Риге и в столице Ливана Бейруте, в совместной собственности находятся квартира, земля и здание в Риге, а также другие объекты недвижимости в Гаркалнском крае. Кроме того, в совместной собственности у него имеется земля в Ропажском крае, а также земля и здание в Ливане.

С 2023 года в распоряжении Абу Мери находится легковой автомобиль "Ford Mustang" 2017 года выпуска, купленный им за 37 000 евро.

Политик задекларировал долю капитала в "AMH" на сумму 2842 евро.

В декларации Абу Мери указал, что параллельно с обязанностями министра здравоохранения он работал врачом-гастроэнтерологом в ООО "Jelgavas klīnika" и "AMH". Также он занимал должности в правлениях Латвийско-Ливанского культурного общества и Арабского культурного центра, а также был председателем совета партии "Единство".