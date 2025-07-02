Министры призывают инвестировать, но сами не спешат это делать

Большинство министров по-прежнему не имеют вложений в публично доступные финансовые инструменты, такие как фонды, акции, облигации и пенсионные накопления, пишет Diena.

Интересно, что у большинства министров есть накопительное страхование, которое является менее прибыльным продуктом для вкладчиков из-за комиссий, чем инвестиции в пенсионные фонды. Однако у нескольких министров нет ни одного из этих трех инструментов.

Самым активным пользователем инструментов финансового рынка является министр финансов Арвилс Ашераденс, чьи инвестиции оцениваются почти в 400 тысяч евро. Министр рассказал "Diena", что доверяет управление своими инвестициями банковским экспертам.

Подобно президенту Эдгару Ринкевичу, министр иностранных дел Байба Браже сделала значительные инвестиции в латвийские сберегательные облигации - чуть более 100 тысяч евро. Остальные министры сравнительно мало используют возможности рынка капитала, единственным заметным исключением является министр образования и науки Даце Мелбарде, которая увеличила свои инвестиции в фонды до 26 тысяч евро в прошлом году.

Политики часто указывают на необходимость больше инвестировать в Латвии. Хотя латвийский рынок капитала сейчас очень слаб, возможности есть, но декларации министров за последний год не свидетельствуют о том, что этот лозунг соблюдается.

Например, министр сообщения Атис Швинка владеет почти 350 акциями АО "Madara Cosmetics". Имея в кармане не менее 50 акций компании, можно стать участником программы лояльности и раз в год получать от компании партию ее продукции, а также другие бонусы.

Министру сельского хозяйства Арманду Краузе принадлежит 15 акций АО "Rīgas kuģu būvētava". За последние годы стоимость акций компании существенно снизилась, и в 2022-2023 годах они продавались по пять центов за акцию. Для сравнения, в 2006 году стоимость акции "Rīgas kuģu būvētava" составляла около двух евро.