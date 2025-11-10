Основатель «Хельсинки-86» Грантиньш обжаловал штраф в 10 000 евро за разжигание национальной розни 6 1436

Дата публикации: 10.11.2025
ФОТО: LETA

Основатель группы по защите прав человека «Хельсинки-86» Линард Грантиньш обжаловал приговор Рижского окружного суда, согласно которому он признан виновным в разжигании ненависти и ещё одном преступлении и приговорён к денежному штрафу в размере 10 000 евро, свидетельствуют данные судебной информационной системы, пишет ЛЕТА.

В настоящее время дело находится в Верховном суде, но дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Грантиньшу было предъявлено обвинение в разжигании национальной ненависти на созданном им сайте www.tautastribunals.eu. Он обвиняется по двум статьям Уголовного закона — за возбуждение национальной розни и за публичные призывы, направленные против Латвии.

Бывший адвокат Грантиньша Павел Ребенок ранее в беседе с агентством LETA сообщил, что его клиент не отрицает размещение публикаций в интернете, однако не признаёт, что в них содержатся призывы к насилию. Адвокат отказался раскрыть обстоятельства обвинения, но подтвердил, что оно основано на ряде статей, опубликованных на сайте tautastribunals.eu.

Во время расследования дела Службой государственной безопасности (СГБ) эксперты, привлечённые из Бюро омбудсмена и центра общественной политики Providus, пришли к выводу, что в публикациях Грантиньша — гражданина Германии латышского происхождения — содержатся признаки, способствующие разжиганию ненависти.

После освобождения из-под стражи Грантиньш отправился на лечение в Германию.

24 августа 2015 года прокуратура предъявила Грантиньшу обвинение в разжигании национальной, этнической и расовой ненависти с использованием автоматизированной системы обработки данных.

СГБ начала уголовный процесс в 2012 году. 24 июля 2015 года Грантиньш был задержан в Латвии по решению суда, которым ещё в 2014 году по просьбе СГБ в рамках начатого в 2012 году дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее Рижский городской суд постановил освободить Грантиньша из-под стражи под залог. Согласно решению суда, сумма залога составила 5000 евро — она была внесена, и Грантиньш был освобождён.

Проживающий в Германии Грантиньш создал сайт www.tautastribunals.eu. Он называл себя председателем Народного трибунала Латвийской Республики и регулярно публиковал на сайте оскорбления и критику в адрес латвийских политиков и должностных лиц. Ранее он заявлял, что выносит смертные приговоры различным латвийским чиновникам и политикам.

В июне 2015 года на сайте было размещено заявление, в котором Грантиньш писал, что приехал в свою родину, несмотря на угрозы со стороны правящей «клики».

«Она пытается вытащить меня из моей временной страны проживания, чтобы судить за преступления времён «Атмоды». Клика 4 мая, как и Путин, очень страдает от развала СССР. Арестуйте и судите меня! Желаю успеха вам, жалкие предатели народа! Не упустите эту возможность! Если вы этого не сделаете со мной, я сделаю это с вами. Я отведу вас к виселице по всем законам с мандатом ООН в кармане! И не только вас, но и ваши семьи, которые вместе с вами пожирали и продолжают пожирать украденное у народа!» — писал он.

Группа «Хельсинки-86» была создана в июне 1986 года в Лиепае Линардом Грантиньшем, Раймондом Битениексом и Мартиньшем Бариссом с целью следить за соблюдением экономических, культурных и индивидуальных прав латышского народа. За границу была отправлена протестная петиция против советских властей, а также документы о создании «Хельсинки-86», вызвавшие широкий резонанс.

Автор - Юлия Баранская
