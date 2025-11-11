Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс в интервью ТВ-24 уверен, что судьбу нынешней правящей коалиции могут решить два голосования. "Если в Сейме поддержат списание долгов Вентспилского порта, на чем настаивают "зеленые крестьяне", то тогда "прогрессивные" обещают сразу же выйти из правительства. Если же это предложение о списании долгов не будет поддержано, то тогда "зеленые крестьяне" могут не отозвать свою инициативу о закрытии Фонда интеграции общества. И если решение о закрытии Фонда будет принято парламентом, то тогда коалиция тоже рассыпется", - полагает независимый депутат.