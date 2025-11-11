Baltijas balss logotype
Завтра все решится? Правящие в Латвии политики соберутся на «бюджетные разборки» 1 498

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja

фото - Valsts kanceleja

Правительство снова под угрозой распада.

Завтра утром между правящими политиками должен состояться долгожданный разговор "по душам" - партнеры обсудят поправки к проекту бюджету-2026 и к связанным с бюджетом законопроектами.

Самое "взрывоопасное" предложение исходит от "зеленых крестьян": они настаивают на ликвидации Фонда интеграции общества с передачей его функций трем министерствам. По подсчетам "зеленых крестьян", это позволит сэкономить в год около 2 миллионов евро.

"Новое Единство" и партия "Прогрессивные" категорически против. Если партнерам не удастся убедить "зеленых крестьян" отказаться от этой своей поправки, то есть риск, что ее с удовольствием поддержит оппозиция и тогда она будет принята. Это может стать последней каплей для "прогрессивных", да и для премьерской партии тоже. И в итоге правительство Силини может развалиться.

Кстати, по слухам, в кулуарах власти уже активно обсуждают формат новой правящей коалиции и стало быть - следующего правительства. Если такие перемены и произойдут, то, скорее всего, уже в январе следующего года.

Читайте нас также:
#бюджет
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
(1)
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    А енто кто по правую руку от Силини? Очень на нашего Мойшу похож.😀

    3
    3

