В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении все 47 законопроектов, сопровождающих бюджет на 2026 год, что позволяет теперь приступить к рассмотрению закона о государственном бюджете и бюджетных рамках на 2026-2028 годы.

Депутаты начали работу над бюджетом следующего года 3 декабря.

К закону о госбюджете на 2026 год и рамках бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы в общей сложности подано 290 предложений. Ранее в бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма поддержку получили лишь некоторые предложения к бюджету будущего года, поданные оппозиционными депутатами.

В числе прочего со следующего года предусмотрено увеличение поддержки семей с детьми, а также применение с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% для отдельных основных продуктов питания. Кроме того, были внесены изменения в девять законов, предусматривающие постепенные реформы действующей системы пенсий по выслуге с 2027 года.

Доходы консолидированного государственного бюджета на 2026 год запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2025 года доходы увеличены на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Дефицит бюджета на 2026 год планируется на уровне 3,3% от внутреннего валового продукта (ВВП). Рост дефицита по сравнению с прогнозируемым уровнем 2,9% в 2025 году в основном связан с существенным увеличением расходов на укрепление обороны и безопасности, долгосрочную поддержку Украины и инвестиции в повышение общественной безопасности.

Основными приоритетами бюджета на следующий год определены укрепление безопасности и развитие обороны, поддержка семей с детьми и повышение качества образования - на эти цели предусмотрено дополнительное финансирование в общем объеме 693,5 млн евро.

Учитывая геополитическую ситуацию, в следующем году на укрепление государственной безопасности планируется дополнительно выделить 448,3 млн евро, включая финансирование как военного потенциала, так и внутренней безопасности и киберзащиты страны.

В 2026 году на укрепление поддержки семей с детьми и улучшение материальной помощи детям, находящимся под внесемейной опекой, предусмотрено дополнительное финансирование в объеме 94,8 млн евро..

Для обеспечения доступности качественного образования для всех детей Латвии, независимо от места жительства или размера школы, в 2026 году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 45 млн евро на внедрение новой модели оплаты труда педагогов "Программа в школе", включая персонал поддержки.

Дополнительно 105,4 млн евро предполагается направить на другие мероприятия, в том числе в сфере здравоохранения.