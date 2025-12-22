В недавно принятом госбюджете на следующий год, наконец, предусмотрено финансирование для создания запаса критически важных медикаментов. Министерство здравоохранения составило список из 250 наиболее необходимых лекарств и планирует начать закупки в начале следующего года. Однако до сих пор не составлен план их оборота в условиях кризиса. Крупные дистрибьюторы медикаментов и аптеки готовы участвовать, но всё ещё не знают, что именно им предстоит делать, сообщает передача Nekā personīga (ТВ3).

В январе этого года новая модель формирования цен на лекарства заменила систему, просуществовавшую 20 лет — чем ниже цена производителя, тем выше допустимая наценка. Теперь наценка фиксированная. Это снизило прибыль дистрибьюторов и аптек, поэтому они сопротивлялись реформе и угрожали дефицитом лекарств. Однако за год изменений в доступности медикаментов не наблюдалось — в Латвии по-прежнему стабильно поставляются 98% зарегистрированных препаратов.

«Недоступность лекарств была проблемой и до реформы, и это проблема общеевропейского масштаба. Такие низкие цены, возможно, вообще не мотивируют производителей участвовать в таком небольшом рынке, как Латвия. Значит, нужно искать другие пути для замены дефицитных препаратов», - пояснил член правления Латвийской национальной ассоциации лекарственного снабжения Янис Либкенс.

Министерство здравоохранения предвидело падение прибыли. Чтобы его компенсировать, была введена новая плата за услугу фармацевта. В зависимости от расположения аптеки, это 1,5 или 2,5 евро. 75 центов платит покупатель, остальное — государство. На это в бюджете на этот год выделено 9,4 миллиона евро.

Как уже сообщала передача Nekā personīga, весной возникли опасения, что средств до конца года не хватит, поскольку министерство не учло, что в обороте всё ещё остаётся большое количество бумажных рецептов.

«К концу года у нас будут все данные. Мы узнаем точно, сколько примерно рецептов жители Латвии использовали в этом году. В самом начале года мы видели резкий рост количества рецептов, затем летом их стало меньше, а сейчас — средний уровень», - указал министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

За 11 месяцев в аптеках обслужено примерно на 2 миллиона рецептов больше, чем в прошлом году, поэтому плата за услуги фармацевта уже обошлась почти на 3,7 миллиона евро дороже, чем планировалось. В следующем году на это выделено 15 миллионов. Министерство планирует полностью освободить от этой платы инвалидов I группы, а для лекарств стоимостью до 10 евро покрывать её в полном объёме. Новые правила могут вступить в силу летом.

Несмотря на проблемы, министр уверен, что первый год реформы прошёл успешно. В следующем году могут быть пересмотрены наценки — увеличены для дорогих препаратов. Уже в начале реформы аптеки указывали, что лекарства, стоящие, например, более 500 евро, закупать невыгодно, так как допустимая наценка в 2 евро не покрывает расходы на транспортировку и хранение.

Также рассматривается возможность введения предельного размера платы за услуги фармацевта, если в месяц приходится получать более 5 рецептов. Таких жителей примерно 82 тысячи. Это ещё не обсуждалось с отраслью. Решение также ожидается по вопросу формирования стратегических запасов медикаментов.

Для создания в стране запаса из 250 критически важных медикаментов из бюджета выделено 9 миллионов евро на следующие три года. К участию готовы подключиться и крупные дистрибьюторы, однако министерство до сих пор не представило им чёткий план обеспечения оборота медикаментов.

В Латвии существует три уровня формирования запаса лекарств — индивидуальный, когда люди сами закупают и хранят лекарства; институциональный — когда это делают больницы и другие учреждения; и государственный уровень. Такой запас необходим, чтобы в кризисной ситуации у населения был доступ к жизненно важным медикаментам. Это также защита от сбоев поставок, с которыми в последние годы сталкиваются всё больше европейских стран.

Еврокомиссия составила свой список два года назад — в него вошли более 200 активных веществ. В этом году аналогичный список наконец-то появился и в Латвии. В ноябре правительство утвердило его в рамках информационного отчёта о снабжении критически важными лекарствами. Из 250 препаратов, включённых в список, около пятой части можно производить в Латвии.

«Все расчёты есть — сколько нужно медикаментов, сколько потребуется, если, например, надо будет поддержать производство, сколько стоит хранение, с кем сотрудничать… Я думаю, это очень хороший документ, и в следующем году процесс начнётся. Я имею в виду закупки, и, конечно, у нас есть сотрудничество с другими странами Балтии. Также скоро будет принят фармацевтический пакет — мы тоже голосовали в Совете Европы, кажется, 2 декабря. Так что, возможно, будет и совместная закупка», - пояснил Хосам Абу Мери.

До сих пор главной проблемой был недостаток финансирования. Однако не было и точных расчётов. Осенью Министерство здравоохранения сообщило, что необходимо около 15 миллионов. В недавно утверждённом госбюджете на 2026 год на это выделено 3 миллиона на следующие три года. Министр не ответил, достаточно ли этого.

– Nekā personīga: Мы сможем подготовить эти запасы вовремя? – Мы всё время работаем. – Но сказать точно, когда они будут полностью готовы, пока нельзя, так? – Что касается закупок, я говорю: в январе у нас будет встреча, и мы начнём процесс закупки резервных медикаментов […] – А концептуальный план — где их будут хранить — есть? – Да. Есть и по хранению, и по системе, как дальше будет происходить их оборот, потому что у каждого препарата есть свой срок годности. […] Поэтому нужно договориться, чтобы это был процесс, при котором медикаменты постоянно обновлялись».

В хранение и оборот медикаментов можно было бы включить крупные дистрибьюторские компании. Латвийская национальная ассоциация лекарственного снабжения объединяет трёх крупнейших оптовиков страны — Recipe plus, Tamro и Magnum Medical. В прошлом году они обеспечили более 60% всех поставок медикаментов в Латвии. С момента утверждения информационного отчёта министерство не проводило переговоров с дистрибьюторами.

Янис Либкенс пояснил:

– Члены ассоциации однозначно подтвердили готовность участвовать в этой системе, но необходим чёткий план действий со стороны государственных учреждений, как будет происходить оборот лекарств. – До сих пор такого чёткого плана вы не видели? – Нет, не видели. […] Хотелось бы, конечно, быстрее. Мы надеялись, что это будет внедрено в 2022 или 2023 году. Но вот уже... скоро закончится 2025-й, будет 2026-й — остаётся надеяться, что к лету 2026 года с этим вопросом удастся наконец справиться и поставить точку».

В планах оборота медикаментов могут быть задействованы и аптеки. Например, в мирное время они продавали бы лекарства, чтобы у них не истёк срок годности, а в кризисной ситуации стали бы пунктами их выдачи населению. Однако фармацевты в обсуждении вопросов снабжения в условиях кризиса не участвуют.

«На мой взгляд, аптеки следовало бы включить, хотя бы с общей информацией — как именно следовало бы действовать, потому что в аптеках есть такой серьёзный ресурс, как лекарства, а также дезинфицирующие и гигиенические средства, которые могут быть особенно нужны в кризисной ситуации. Но сейчас я не понимаю, как нам действовать в случае чрезвычайной ситуации — надеюсь, что её не будет. Это важно не сосредотачивать только в крупнейших городах или в Риге, ведь многие наши члены разбросаны по малым городам и сельской местности. Нужно хотя бы понимать базовые принципы — как действовать в такой ситуации, ведь мы тоже часть системы здравоохранения», - указала председатель правления Аптечной ассоциации Агнесе Ритене.

Министерство сообщило передаче, что конкретный план для участников отрасли оно намерено представить в начале следующего года.

Также на повестке дня идея развивать местное производство лекарств в Латвии. Министр надеется привлечь на это финансирование и из Европы. Пока это только идея — конкретного плана нет.

