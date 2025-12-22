Кабинет министров сегодня соберётся на своё последнее плановое заседание в этом году, сообщает агентство LETA.

Заседание начнётся в 12:00 и станет 53-м заседанием правительства в этом году. В повестку дня на данный момент включено почти 100 вопросов.

Из всех заседаний правительства в этом году четыре были внеочередными, в том числе два — в форме опроса.

Правительство Латвии состоит из премьер-министра Эвики Силини («Новое Единство») и 14 министров от партий «Прогрессивные», «Новое Единство» и Союза «Зелёных» и крестьян.

Оппозиционные партии Сейма в этом году четырежды требовали отставки Силини, однако премьер выдержала все голосования о доверии в парламенте.