Скандал вокруг Фонда интеграции общества: министр ответила на вопрос о возможной отставке 6 2515

Политика
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скандал вокруг Фонда интеграции общества: министр ответила на вопрос о возможной отставке
ФОТО: LETA

Вопрос о выражении недоверия председателю совета Фонда интеграции общества (ФИО) Карине Плоке не рассматривается, следует из сказанного министром культуры Агнесе Лаце в передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она пребывание Плоки в должности, министр заявила, что на данный момент этот вопрос не рассматривается.

Лаце добавила, что ФИО предстоит напряжённое время, и необходимо принять различные решения.

Ранее сообщалось, что правление Латвийской ассоциации журналистов (ЛАЖ) выразило недоверие Плоке, считая, что её действия и коммуникация вызывают обоснованные сомнения в способности компетентно, нейтрально и в интересах общества осуществлять надзор за деятельностью Фонда поддержки СМИ (ФПС).

В заявлении ЛАЖ для СМИ подчёркивается, что недоверие не связано с каким-либо отдельным эпизодом или разницей во взглядах, а обусловлено системным подходом, выражающимся в игнорировании профессиональной журналистики, недостаточном понимании функций СМИ в демократическом обществе и формировании дискуссий, создающих благоприятные условия для отдельных компаний.

В свою очередь, сама Плока не видит оснований для отставки. В интервью агентству LETA она подчеркнула, что её работа как председателя совета ФИО по оценке положений ФПС основывается на открытом и профессиональном диалоге с отраслью.

Она также отметила, что при принятии решений о положениях ФПС совет ФИО систематически консультируется как с представителями медиаотрасли, так и с предпринимательскими организациями и их представителями, а также с ЛАЖ.

#СМИ #Латвия #журналистика #министр культуры #отставка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го декабря

    На фото просто образец дегенератии четвёртвого поколения по бенедикту морелю. 🙄

    14
    1
  • Д
    Дед
    22-го декабря

    Интересно, если она не придет на работу в течении года, общество это заметит?

    20
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    23-го декабря

    Ну так её предшественник на этом посту лихо за воротник годами закладывал и что, кто нибудь этот замечал?

    8
    0
  • 010725
    010725
    22-го декабря

    Одни некомпетентные тунеядцы обиделись на других.

    61
    1
  • 010725
    010725
    010725
    22-го декабря

    Фонд государственной поддержки независимой журналистики, под руководством госчиновницы. М-да.

    55
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го декабря

    Да пусть она занимает своё место, всё равно ничего в обществе изменить нельзя, как и якобы интегрировав - сплотить его!

    40
    4
Читать все комментарии

