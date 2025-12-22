Вопрос о выражении недоверия председателю совета Фонда интеграции общества (ФИО) Карине Плоке не рассматривается, следует из сказанного министром культуры Агнесе Лаце в передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она пребывание Плоки в должности, министр заявила, что на данный момент этот вопрос не рассматривается.

Лаце добавила, что ФИО предстоит напряжённое время, и необходимо принять различные решения.

Ранее сообщалось, что правление Латвийской ассоциации журналистов (ЛАЖ) выразило недоверие Плоке, считая, что её действия и коммуникация вызывают обоснованные сомнения в способности компетентно, нейтрально и в интересах общества осуществлять надзор за деятельностью Фонда поддержки СМИ (ФПС).

В заявлении ЛАЖ для СМИ подчёркивается, что недоверие не связано с каким-либо отдельным эпизодом или разницей во взглядах, а обусловлено системным подходом, выражающимся в игнорировании профессиональной журналистики, недостаточном понимании функций СМИ в демократическом обществе и формировании дискуссий, создающих благоприятные условия для отдельных компаний.

В свою очередь, сама Плока не видит оснований для отставки. В интервью агентству LETA она подчеркнула, что её работа как председателя совета ФИО по оценке положений ФПС основывается на открытом и профессиональном диалоге с отраслью.

Она также отметила, что при принятии решений о положениях ФПС совет ФИО систематически консультируется как с представителями медиаотрасли, так и с предпринимательскими организациями и их представителями, а также с ЛАЖ.