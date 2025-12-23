Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Главный борец с бюрократией в Латвии назвал плюсы от ее сокращения 1 499

Политика
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Главный борец с бюрократией в Латвии назвал плюсы от ее сокращения
ФОТО: Unsplash

Сильная бюрократическая нагрузка является истинной причиной хотя бы части коррупции, такое мнение в интервью агентству LETA выразил руководитель рабочей группы по сокращению бюрократии, созданной премьер-министром, Янис Эндзиньш.

По мнению Эндзиньша, чрезмерная бюрократия на самом деле является «крестной матерью» коррупции. Он знает это из личного опыта, когда несколько лет назад возглавлял Регистр предприятий. "В то время предприятие регистрировали в течение месяца. Естественно, бизнесу нужно быстро, и тогда бизнес пытается как-то уладить этот вопрос. Допустимо — не самыми легальными методами", — сказал Эндзиньш.

По его словам, под его руководством удалось добиться сокращения срока регистрации — он не превышал трёх дней.

"Мы добились того, что предприятие можно было зарегистрировать в рамках одного визита в учреждение. Что это значит с точки зрения коррупции? А давать взятку-то и не за что! Всё и так происходит", — подчеркнул Эндзиньш.

Он считает, что везде, где есть длинные процессы, ненормально сложные согласования и всё то, что называют бюрократическим бременем, кроется настоящая причина хотя бы части коррупции. "Таким образом, сокращение бюрократии не только приносит экономическую выгоду, но одновременно помогает снизить уровень коррупции и теневой экономики", — сказал Эндзиньш.

Читайте нас также:
#Латвия #теневая экономика #бизнес #коррупция #взятки #бюрократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Антимонетарист
    23-го декабря

    Ну и ...дак этот Эндзиньш! Мог бы легализовать коррупцию. Государство с такой коррупции получало бы налоги! А так в серую, до сих пор берут! Никому не хочется легализовать коррупцию, ибо делиться с государством придётся. А так всё себе!

    4
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия полна неожиданностей: о самом главном в уходящем году и о том, к чему нам готовиться в 2026-м Эксклюзив!
Изображение к статье: Рижане выдвинули свои требования к Рижской думе. Чего хотят жители?
Изображение к статье: «30 лет мы мучаемся с нашей избирательной системой»
Изображение к статье: В Риге прогнозируют ответ Путина и не верят, что Зеленский сможет договорится с Трампом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Молодёжная сборная Латвии U-20 в третьем матче чемпионата мира сыграет с Данией
Спорт
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео