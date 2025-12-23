Сильная бюрократическая нагрузка является истинной причиной хотя бы части коррупции, такое мнение в интервью агентству LETA выразил руководитель рабочей группы по сокращению бюрократии, созданной премьер-министром, Янис Эндзиньш.

По мнению Эндзиньша, чрезмерная бюрократия на самом деле является «крестной матерью» коррупции. Он знает это из личного опыта, когда несколько лет назад возглавлял Регистр предприятий. "В то время предприятие регистрировали в течение месяца. Естественно, бизнесу нужно быстро, и тогда бизнес пытается как-то уладить этот вопрос. Допустимо — не самыми легальными методами", — сказал Эндзиньш.

По его словам, под его руководством удалось добиться сокращения срока регистрации — он не превышал трёх дней.

"Мы добились того, что предприятие можно было зарегистрировать в рамках одного визита в учреждение. Что это значит с точки зрения коррупции? А давать взятку-то и не за что! Всё и так происходит", — подчеркнул Эндзиньш.

Он считает, что везде, где есть длинные процессы, ненормально сложные согласования и всё то, что называют бюрократическим бременем, кроется настоящая причина хотя бы части коррупции. "Таким образом, сокращение бюрократии не только приносит экономическую выгоду, но одновременно помогает снизить уровень коррупции и теневой экономики", — сказал Эндзиньш.