За постоянное государственное финансирование портала «Manabalss» собрано менее 2500 голосов - что крайне мало для подачи инициативы в Сейм. По мнению представителя платформы, если «Manabalss.lv» больше не будет, то все латвийцы почувствуют её нехватку.

На портале инициатив сотрудничества «Manabalss.lv» на данный момент собрано менее 2500 голосов за дальнейшее существование платформы при условии обеспечения её постоянного финансирования со стороны Сейма.

Инициатива была подана командой «Manabalss.lv» 10 декабря. В ней подчёркивается, что существование «Manabalss.lv» находится под угрозой, поскольку платформа основана на пожертвованиях, поток которых в последние годы существенно сократился. В случае прекращения её деятельности будет утрачён важный инструмент демократии, который уже почти 15 лет помогает жителям влиять на законы и решения, подчёркивают представители платформы.

«Manabalss.lv» напоминает, что этой осенью значение платформы проявилось особенно ярко, когда был актуализирован вопрос о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции. В течение нескольких дней около 100 000 человек выразили свою позицию, поставив подписи под несколькими инициативами, и это имело реальные последствия. «Это доказывает, что „Manabalss.lv“ — быстрый, безопасный и надёжный механизм, позволяющий обществу напрямую влиять на политическую повестку», — говорится в инициативе.

С момента «Похорон олигархов» в 2011 году, когда организация была основана, более 140 инициатив дошли до Сейма, и 83 из них стали законами. Платформа также способствовала первым в Латвии конституционным изменениям, продвигаемым цифровой демократией, — открытым выборам Президента государства, а также добилась успехов на муниципальном уровне, реализовав 26 инициатив.

Команда «Manabalss.lv» в инициативе просит Сейм разработать постоянный механизм финансирования инфраструктуры цифровой демократии, которой является «Manabalss.lv».

Авторы инициативы считают, что финансирование должно быть предусмотрено как государственный заказ на обеспечение общественно значимой функции. Подобно тому как общественные СМИ получают государственное финансирование, сохраняя при этом редакционную независимость, «Manabalss.lv» также нуждается в постоянном финансировании, которое позволило бы гражданам участвовать в демократических процессах и добиваться реальных изменений в стране, сохраняя независимость в своей деятельности, подчёркивают представители платформы.

Ранее сообщалось, что депутаты Сейма 4 декабря, принимая решение о государственном бюджете на следующий год, поддержали предложение выделить 150 000 евро на деятельность «Manabalss.lv».

Ранее команда платформы «Manabalss.lv» призывала Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования её деятельности как государственный заказ на выполнение общественно значимой функции. «Сегодня на латвийскую демократию совершаются атаки — нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозами военного нападения», — заявил в обращении к СМИ руководитель организации Имантс Брейдакс.

По его мнению, если платформы «Manabalss.lv» больше не будет, все почувствуют её нехватку. «У граждан больше не будет возможности дарить свои идеи Латвии, и тогда вам и всем нам останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы — раз в четыре года», — отметил Брейдакс, обращая внимание на то, что политики, как правило, готовы слушать народ лишь за год до выборов, но не в повседневной жизни.

Проект «Manabalss» реализуется фондом «Sabiedrības līdzdalības fonds», в правление которого входят Брейдакс, Сигне Валтиня и Валдис Порниекс.