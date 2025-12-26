Baltijas balss logotype
«Если нас не будет, вы пожалеете»: народ не хочет подписываться за содержание портала Manabalss

Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Если нас не будет, вы пожалеете»: народ не хочет подписываться за содержание портала Manabalss
ФОТО: LETA

За постоянное государственное финансирование портала «Manabalss» собрано менее 2500 голосов - что крайне мало для подачи инициативы в Сейм. По мнению представителя платформы, если «Manabalss.lv» больше не будет, то все латвийцы почувствуют её нехватку.

На портале инициатив сотрудничества «Manabalss.lv» на данный момент собрано менее 2500 голосов за дальнейшее существование платформы при условии обеспечения её постоянного финансирования со стороны Сейма.

Инициатива была подана командой «Manabalss.lv» 10 декабря. В ней подчёркивается, что существование «Manabalss.lv» находится под угрозой, поскольку платформа основана на пожертвованиях, поток которых в последние годы существенно сократился. В случае прекращения её деятельности будет утрачён важный инструмент демократии, который уже почти 15 лет помогает жителям влиять на законы и решения, подчёркивают представители платформы.

«Manabalss.lv» напоминает, что этой осенью значение платформы проявилось особенно ярко, когда был актуализирован вопрос о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции. В течение нескольких дней около 100 000 человек выразили свою позицию, поставив подписи под несколькими инициативами, и это имело реальные последствия. «Это доказывает, что „Manabalss.lv“ — быстрый, безопасный и надёжный механизм, позволяющий обществу напрямую влиять на политическую повестку», — говорится в инициативе.

С момента «Похорон олигархов» в 2011 году, когда организация была основана, более 140 инициатив дошли до Сейма, и 83 из них стали законами. Платформа также способствовала первым в Латвии конституционным изменениям, продвигаемым цифровой демократией, — открытым выборам Президента государства, а также добилась успехов на муниципальном уровне, реализовав 26 инициатив.

Команда «Manabalss.lv» в инициативе просит Сейм разработать постоянный механизм финансирования инфраструктуры цифровой демократии, которой является «Manabalss.lv».

Авторы инициативы считают, что финансирование должно быть предусмотрено как государственный заказ на обеспечение общественно значимой функции. Подобно тому как общественные СМИ получают государственное финансирование, сохраняя при этом редакционную независимость, «Manabalss.lv» также нуждается в постоянном финансировании, которое позволило бы гражданам участвовать в демократических процессах и добиваться реальных изменений в стране, сохраняя независимость в своей деятельности, подчёркивают представители платформы.

Ранее сообщалось, что депутаты Сейма 4 декабря, принимая решение о государственном бюджете на следующий год, поддержали предложение выделить 150 000 евро на деятельность «Manabalss.lv».

Ранее команда платформы «Manabalss.lv» призывала Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования её деятельности как государственный заказ на выполнение общественно значимой функции. «Сегодня на латвийскую демократию совершаются атаки — нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозами военного нападения», — заявил в обращении к СМИ руководитель организации Имантс Брейдакс.

По его мнению, если платформы «Manabalss.lv» больше не будет, все почувствуют её нехватку. «У граждан больше не будет возможности дарить свои идеи Латвии, и тогда вам и всем нам останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы — раз в четыре года», — отметил Брейдакс, обращая внимание на то, что политики, как правило, готовы слушать народ лишь за год до выборов, но не в повседневной жизни.

Проект «Manabalss» реализуется фондом «Sabiedrības līdzdalības fonds», в правление которого входят Брейдакс, Сигне Валтиня и Валдис Порниекс.

#Сейм #Латвия #финансирование #демократия #политика
Оставить комментарий

(9)
  • П
    Процион
    27-го декабря

    Отмените решение еврейского президента Латвии Левитса и верните число подписей для 1-го уровня со 155000 (сто пятьдесят тысяч) до нормальных 10 тысяч. Уже сколько лет референдумы в Латвии заблокированы этим идиотизмом!

    5
    1
  • А
    Андрей
    27-го декабря

    "Это доказывает, что „Manabalss.lv“ — быстрый, безопасный и надёжный механизм, позволяющий обществу напрямую влиять на политическую повестку" Достаточно просто занести в кассу предприятия несколько тысяч? Может быть секрет в этом? Мало? Решили получить постоянные донаты из бюджета? Но что-то пошло не так? А как же фонд Сороса и именитые зарубежные консалтинговые компании, типа PWC? Они уже не могут тянуть ваши запросы?

    39
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    26-го декабря

    Не верится что в Мана балсс всё честно, накидать голосов За или Против, в наше время не составит труда любому айтишнику.

    62
    4
  • З
    Злой
    26-го декабря

    Да пошёл этот балсс куда подальше, эта хрень ещё хочет из моих налогов деньги, оборзели, что ли? В суд надо подавать!

    60
    7
  • СИ
    Семён Иванов
    26-го декабря

    В случае прекращения её деятельности будет утрачён важный инструмент демократии, Даже смеяться не хочется, а ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ В ЛАТВИИ ДЕМОКРАТИЮ??? Назовите.

    79
    3
  • i
    italianec
    Семён Иванов
    26-го декабря

    Я с вами не соглашусь.Я хожу в магазин и покупаю там всё что хочу.Заправляюсь на заправке,на какой хочется,и никто мне не запрещает и не ограничивает.Так что демократии хоть отбавляй.

    6
    32
  • JB
    Janis Berzin
    26-го декабря

    "общественные СМИ получают государственное финансирование, сохраняя при этом редакционную независимость" - какой "весомый" аргумент от владельцев/руководителей Manabalss, известных своими нацистскими взглядами! Хотят присосаться к госбюджету как госСМИ и проводить госполитику, прикрываясь сказками про редакционную независимость, волю, народа, демократию и т.д. Типичные манипуляторы и частные собственники на господряде.

    95
    2
  • З
    Злой
    Janis Berzin
    26-го декабря

    По поводу нацистских взглядов правильно написали! Вообще нонсенс какой-то, только в латвии такое беззаконие возможно!

    41
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го декабря

    не будет возможности дарить свои идеи -- Никогда человек не бывает так вежлив к совершенно незнакомому человеку, как в тот момент, когда он хочет обмануть или впарить ему какую – нибудь дрянь.

    100
    3
Читать все комментарии

