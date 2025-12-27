Baltijas balss logotype
В 300 километрах от Латвии американцы нашли ядерный носитель «Орешник» 7 4453

Политика
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В 300 километрах от Латвии американцы нашли ядерный носитель «Орешник»

Опубликованы спутниковые снимки военного аэродрома в Беларуси. На нем предположительно находится ракетная система «Орешник» - потенциальный носитель ядерного оружия, - которая расположена всего в 370 километрах от Латвии.

Американские исследователи заявили, что обнаружили баллистическую ракетную систему «Орешник» на востоке Беларуси, сообщает Reuters 26 декабря, цитирует "Медуза".

Авторы исследования — Джеффри Льюис и Майкл Дуйтсман из Миддлберийского колледжа и Деккер Эвелет из корпорации CNA — обнаружили «Орешник», изучив спутниковые снимки, предоставленные компанией Planet Labs.

По их мнению, система находится на бывшем военном аэродроме «Кричев-6» (гугл-мапс) возле города Кричев в Могилевской области. Система располагается в пяти километрах от границы со Смоленской областью России.

Аэродром находится примерно в 180 километрах от Украины, 370 километрах от Латвии, 400 километрах от Литвы и 540 километрах от Польши.

Исследователи заявили Reuters, что на 90% уверены в том, что на спутниковые снимки попал именно «Орешник». Источник Reuters сообщил, что оценка исследователей совпадает с выводами американской разведки.

Александр Лукашенко ранее объявил, что ракетный комплекс «Орешник» находится на боевом дежурстве в Беларуси с 17 декабря.

«Орешник» — экспериментальная баллистическая ракетная система средней дальности. Дальность ее полета, как предполагается, составляет 5500 километров. Вооруженные силы РФ впервые применили «Орешник» в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру.

#Лукашенко #Украина #Латвия #Беларусь #Россия #политика
Оставить комментарий

(7)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го декабря

    Янис Слайдиньш вам слова , ежи- заборы- стены дронов, на что теперь народные деньги потратите ???

    30
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го декабря

    "Аэродром находится примерно... в 1370 километрах от Латвии". Чуть больше минуты лететь. Наши военные эксперты даже не успеют добежать до ближайшего леса и засыпать себя листьями...

    33
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го декабря

    "Аэродром находится примерно... в 180 километрах от Украины, 370 километрах от Латвии

    9
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    27-го декабря

    Никто и не прятал Орешник, Лукошенко сам заявил, две минуты до Латвии и все.

    19
    2
  • ПП
    Просто Прохожий
    27-го декабря

    Ерунда, не страшно, у нас забор на границе есть. )))

    54
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Просто Прохожий
    27-го декабря

    Это забор для красоты.

    13
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го декабря

    Так что ни волноваться зря, ни расстраиваться особо не следует, - и долетит и пролетит дальше, если будет нужно!

    46
    4
Читать все комментарии

