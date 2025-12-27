Опубликованы спутниковые снимки военного аэродрома в Беларуси. На нем предположительно находится ракетная система «Орешник» - потенциальный носитель ядерного оружия, - которая расположена всего в 370 километрах от Латвии.

Американские исследователи заявили, что обнаружили баллистическую ракетную систему «Орешник» на востоке Беларуси, сообщает Reuters 26 декабря, цитирует "Медуза".

Авторы исследования — Джеффри Льюис и Майкл Дуйтсман из Миддлберийского колледжа и Деккер Эвелет из корпорации CNA — обнаружили «Орешник», изучив спутниковые снимки, предоставленные компанией Planet Labs.

We (@DuitsmanMS, @ArmsControlWonk, and myself) have identified what is likely the first technical support area in Belarus for the Oreshnik missile. https://t.co/G8zGvzauA9 — Decker Eveleth (@dex_eve) December 26, 2025

По их мнению, система находится на бывшем военном аэродроме «Кричев-6» (гугл-мапс) возле города Кричев в Могилевской области. Система располагается в пяти километрах от границы со Смоленской областью России.

Аэродром находится примерно в 180 километрах от Украины, 370 километрах от Латвии, 400 километрах от Литвы и 540 километрах от Польши.

Исследователи заявили Reuters, что на 90% уверены в том, что на спутниковые снимки попал именно «Орешник». Источник Reuters сообщил, что оценка исследователей совпадает с выводами американской разведки.

Александр Лукашенко ранее объявил, что ракетный комплекс «Орешник» находится на боевом дежурстве в Беларуси с 17 декабря.

«Орешник» — экспериментальная баллистическая ракетная система средней дальности. Дальность ее полета, как предполагается, составляет 5500 километров. Вооруженные силы РФ впервые применили «Орешник» в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру.