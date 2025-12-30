Baltijas balss logotype
Кто запустит салют по Москве, отправят в Россию? В Риге напомнили жителям о новых правилах

Политика
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube
ФОТО: Youtube

Те кто в Риге желает запускать салют по московскому времени - лучше выехать в другую страну или не делать провокаций - иначе придется ответить. Так, за несоблюдение правил предусмотрены штрафы: до 350 евро для частных лиц и до 1400 евро для юридических лиц.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

«В Латвии мы живем по латвийскому времени, поэтому впредь в Риге разрешенное время новогодней пиротехники будет с наступления полуночи до часа ночи. Это достаточный промежуток, чтобы желающие могли отметить приход Нового года фейерверками, но при этом не мешали окружающим ночному покою. Кроме того, мы хотим сломать годами укоренившуюся традицию части общества, которая использует пиротехнику на Новый год, чтобы прославлять государство-агрессора. Если кто-то хочет праздновать по московскому времени — пусть спокойно делает это в другой стране, граница нашего государства для таких людей открыта. Также использование пиротехники в целом негативно влияет на животных и нарушает ночной покой жителей, поэтому самоуправление приняло более жесткое регулирование», — заявил Ратниекс.

По его словам, в ночь на Новый год муниципальная полиция сосредоточит максимум ресурсов на обеспечении порядка и безопасности в городе, включая контроль за применением пиротехнических изделий. При этом Ратниекс отметил, что в первую очередь правоохранители реагируют на угрозы жизни и здоровью людей, а уже затем — на нарушения правил. Вместе с тем любой житель или очевидец может зафиксировать нарушение на фото или видео и сообщить об этом муниципальной полиции, отправив материалы на адрес [email protected], после чего нарушителям может быть назначено административное наказание.

За несоблюдение правил предусмотрены административные штрафы: до 350 евро для частных лиц и до 1400 евро для юридических лиц.

Обязательные правила запуска фейерверков были утверждены Рижской думой 17 декабря. Тогда Ратниекс пояснил, что запрет салютов «по московскому времени» в нынешней геополитической ситуации является оправданным решением, особенно с учётом активного использования пиротехники в отдельных районах Риги около 23:00.

В целом новые нормы предусматривают запрет на использование пиротехники в ночное время, чтобы не нарушать покой жителей:

  • с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00;
  • с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00.

Исключение сделано для новогодней ночи, когда фейерверки разрешены с 00:00 до 01:00. Ограничения не распространяются на публичные мероприятия, согласованные с Рижской думой.

Оставить комментарий

(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го декабря

    тех кого отправят в Москву - это будут свмые счастливые люди, обретут нормальную жизнь, в нормальном обществе не больных людей

    1
    0
  • АП
    Алексей Попович
    30-го декабря

    Псц, живём в полицейском государстве, жители Северной Корни просто курят в сторонке. Я из принципа запущу салют в 23:00, запущу и убегу 😋

    14
    0
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    В Финляндии запуск фейерверков разрешен с 18 часов 31 декабря до 2часов 1 января.. Дебил Раиниекс,нельзя ли меня депортировать в Финляндию?😀 А в Польше пуляй хоть все 2 дня,поэтому эти страны и живут гораздо лучше,потому что там хоть баланс есть между Клейнбергами ,Кирсисами ,Ратниексами и нормальными людьми .

    17
    0
