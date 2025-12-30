Те кто в Риге желает запускать салют по московскому времени - лучше выехать в другую страну или не делать провокаций - иначе придется ответить. Так, за несоблюдение правил предусмотрены штрафы: до 350 евро для частных лиц и до 1400 евро для юридических лиц.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

«В Латвии мы живем по латвийскому времени, поэтому впредь в Риге разрешенное время новогодней пиротехники будет с наступления полуночи до часа ночи. Это достаточный промежуток, чтобы желающие могли отметить приход Нового года фейерверками, но при этом не мешали окружающим ночному покою. Кроме того, мы хотим сломать годами укоренившуюся традицию части общества, которая использует пиротехнику на Новый год, чтобы прославлять государство-агрессора. Если кто-то хочет праздновать по московскому времени — пусть спокойно делает это в другой стране, граница нашего государства для таких людей открыта. Также использование пиротехники в целом негативно влияет на животных и нарушает ночной покой жителей, поэтому самоуправление приняло более жесткое регулирование», — заявил Ратниекс.

По его словам, в ночь на Новый год муниципальная полиция сосредоточит максимум ресурсов на обеспечении порядка и безопасности в городе, включая контроль за применением пиротехнических изделий. При этом Ратниекс отметил, что в первую очередь правоохранители реагируют на угрозы жизни и здоровью людей, а уже затем — на нарушения правил. Вместе с тем любой житель или очевидец может зафиксировать нарушение на фото или видео и сообщить об этом муниципальной полиции, отправив материалы на адрес [email protected], после чего нарушителям может быть назначено административное наказание.

За несоблюдение правил предусмотрены административные штрафы: до 350 евро для частных лиц и до 1400 евро для юридических лиц.

Обязательные правила запуска фейерверков были утверждены Рижской думой 17 декабря. Тогда Ратниекс пояснил, что запрет салютов «по московскому времени» в нынешней геополитической ситуации является оправданным решением, особенно с учётом активного использования пиротехники в отдельных районах Риги около 23:00.

В целом новые нормы предусматривают запрет на использование пиротехники в ночное время, чтобы не нарушать покой жителей:

с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00;

с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00.

Исключение сделано для новогодней ночи, когда фейерверки разрешены с 00:00 до 01:00. Ограничения не распространяются на публичные мероприятия, согласованные с Рижской думой.