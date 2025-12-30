Согласно подготовленному и представленному в Сейме исследованию Латвийского университета - заказанному и оплаченному из государственного бюджета Латвии - делается ставка на сокращение населения страны и повышение налогов до 2050 года. Вместо развития стартапов - акцент на "бумажные" рейтинги. Хорошо ли это? На портале Pietiek.com оценивает стратегию "развития" Дидзис Деюс.

"Латвийский университет проделал большую работу под руководством ректора и профессора Гундара Берзиньша. Месяц назад, 28 ноября, даже в Сейме была презентация.

Я читал и плакал. Если это исследование «развития», то я рекомендую всем купить билеты в один конец на airBaltic из Латвии. Несколько ссылок:

На стр. 90 — «В 2070 году в Латвии будет проживать 1,3 миллиона человек». На странице 40 есть замечательный график — когда Латвия вступила в ЕС, в стране проживало 2,4 миллиона человек, сейчас, 21 год спустя, — чуть менее 1,9 миллиона, а в течение следующих 45 лет мы планируем потерять еще 0,5 миллиона жителей. В этом отчете ни словом не упоминается цель увеличить численность населения Латвии. поэтому... нужно продолжать повышать налоги. Поздравляю всех! Кто не верит, может сам прочитать. Слова «стартапы» или «startup» (технологические компании - прим.) не упоминаются ни разу. В Эстонии стартап-экономика уже составляет 4,3% от ВВП... Раздел 4.4 на странице 71 предусматривает, что «Латвия должна быть лидером в рейтингах инноваций». Не нужно быть страной, где создаются ценные продукты, а нужно быть в рейтингах.

Для достижения этой цели я предлагаю определить несколько новых рейтингов, например, «количество бессмысленных исследований в области инноваций»...

Конечно, за исследование платит правительство. Я рекомендую выбросить этот документ в мусорное ведро".