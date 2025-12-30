Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Пора валить?» Сокращение населения Латвии и повышение налогов - стратегия до 2050 года 5 2647

Политика
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Пора валить?» Сокращение населения Латвии и повышение налогов - стратегия до 2050 года
ФОТО: LETA

Согласно подготовленному и представленному в Сейме исследованию Латвийского университета - заказанному и оплаченному из государственного бюджета Латвии - делается ставка на сокращение населения страны и повышение налогов до 2050 года. Вместо развития стартапов - акцент на "бумажные" рейтинги. Хорошо ли это? На портале Pietiek.com оценивает стратегию "развития" Дидзис Деюс.

"Латвийский университет проделал большую работу под руководством ректора и профессора Гундара Берзиньша. Месяц назад, 28 ноября, даже в Сейме была презентация.

Я читал и плакал. Если это исследование «развития», то я рекомендую всем купить билеты в один конец на airBaltic из Латвии. Несколько ссылок:

  1. На стр. 90 — «В 2070 году в Латвии будет проживать 1,3 миллиона человек». На странице 40 есть замечательный график — когда Латвия вступила в ЕС, в стране проживало 2,4 миллиона человек, сейчас, 21 год спустя, — чуть менее 1,9 миллиона, а в течение следующих 45 лет мы планируем потерять еще 0,5 миллиона жителей. В этом отчете ни словом не упоминается цель увеличить численность населения Латвии.

  2. поэтому... нужно продолжать повышать налоги. Поздравляю всех! Кто не верит, может сам прочитать.

  3. Слова «стартапы» или «startup» (технологические компании - прим.) не упоминаются ни разу. В Эстонии стартап-экономика уже составляет 4,3% от ВВП...

  4. Раздел 4.4 на странице 71 предусматривает, что «Латвия должна быть лидером в рейтингах инноваций». Не нужно быть страной, где создаются ценные продукты, а нужно быть в рейтингах.

Для достижения этой цели я предлагаю определить несколько новых рейтингов, например, «количество бессмысленных исследований в области инноваций»...

Конечно, за исследование платит правительство. Я рекомендую выбросить этот документ в мусорное ведро".

Читайте нас также:
#налоги #Латвия #прогноз #население #правительство #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
23
0
1
2
0
4

Оставить комментарий

(5)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го декабря

    бегство из Европейского Райского Сада и ГестапЛага

    1
    0
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    Пессимисты:Пора сваливать. Оптимисты:Пора валить.. Какой великий русский язык...Столько оттенков серого.😂

    17
    4
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    И никаких теорий заговора...😀😀😀 Ещё в 2015 году Датская принцесса сказала,что к 2030 году у вас ничего не должно быть своего и вы будете от этого счастливы...😀 А насчёт сокращения...Так сокращения 2 трети населения никто не отменял,потому как об этом в открытую говорят некоторые люди,делающие все ,чтобы неевреи не рождались на подконтрольных им территориях и никаких теорий... Сокращение населения и замена коренных народов происходит само собой.😀😀🔯

    21
    4
  • ДП
    Дарья Павловна
    30-го декабря

    Люди! Уезжайте из Латвии. Спасайтесь и спасайте детей. Я очень люблю Латвию, это моя родина , место связанное с истоками жизни. Но каждый раз, когда приезжаю - ужасаюсь . ВСЕМУ! Возвращаться было бы просто безумием и я правильно сделала, что нашла возможности для человеческой жизни , уехав.. Я уже подумывала, чтобы сменить свой фиолетовый недопаспорт на что-то поприличнее, и я всё ближе и ближе к окончательному решению этого вопроса. Родители, подумайте о детях , дайте им возможность в будущем позаботиться о вас и обеспечить вам приличную старость! Латвия всё больше походит на страшненькую сказочку с плохим концом.

    59
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Дарья Павловна
    30-го декабря

    Ох ак вы правы! Скоро в Латвии не останется никого, кроме добрых Тсичей - и те приехали с украины лечиться (не туда приехали! Здесь мозги не лечат, а наоборот). Всё как в анекдоте: табличка в Рижском аэропорте: "Просим последнего уезжающего выключить за собой свет!".

    40
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Под строительство передано еще 19 километров трассы Rail Baltica
Изображение к статье: «Тюрьма построена досрочно и с экономией средств». Минюст отчитался о сделанном в 2025-м
Изображение к статье: Предчувствие выборов: с каким «достижениями» депутаты ЛР ушли на зимние каникулы Эксклюзив!
Изображение к статье: Зеленский и Ринкевич уже не раз встречались лично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео