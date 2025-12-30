По традиции, накануне Нового года, министерства и другие госучреждения подводят итоги своей работы. Минюст сегодня тоже отчитался о том, что удалось сделать в 2025-м.

В минюсте напомнили, что уходящий год ознаменовался важными реформами, которые уменьшают бюрократию, укрепляют инвестиционную среду и безопасность страны, а также улучшают защиту прав человека. От более быстрых и удобных услуг для жителей и предпринимателей до целенаправленной поддержки семей, детей и жертв насилия.

По словам министра юстиции Инесе Либиня-Эгнере, "в 2025 году мы целенаправленно укрепили правопорядок там, где общество ожидает этого больше всего — укрепление инвестиционной среды, защита семей, предотвращение насилия и наша общая безопасность.

Сокращение бюрократии и привлечение инвестиций

Создана единая услуга регистрации сооружений, с 6 января 2026 года регистрация сооружения станет для жильцов проще, быстрее и удобнее. Жителям больше не придется обращаться в несколько учреждений по отдельности, предоставляя документы повторно, это сэкономит время и средства, так как данные в государственных системах будут синхронизированы. Уже сейчас частные дома можно зарегистрировать в кадастре, опираясь только на документы, без очного обследования, сделав услугу проще, дешевле и быстрее для жителей и предпринимателей.

Для предпринимателей более простые и быстрые процессы - регистрацию ООО в Регистре предприятий можно заявить за пять минут с автоматически подготовленными документами. Услуга позволяет генерировать одновременно документы как на латышском, так и на английском языках, укрепляя привлекательность Латвии в глазах международных инвесторов.

Дружественное детям правосудие

Предотвратив ретравматизацию детей в семейных спорах, Сеймом приняты подготовленные Министерством юстиции поправки к законам о гражданском процессе и нотариате. Новый порядок предусматривает, что при расторжении брака родителей у присяжного нотариуса соглашение о попечении ребенка, праве на общение и средствах на содержание будет непосредственно выполняться как постановление суда. Таким образом, дети не будут повторно вовлечены в долгие и эмоционально тяжелые судебные процессы заново, чтобы разрешить споры родителей, которые должны быть разрешены уже в рамках бракоразводного процесса.

Увеличен размер выплаченных государством средств на содержание как в 2025, так и в 2026 году.

Укреплена внутренняя безопасность государства

Лиепайская тюрьма построена досрочно и с экономией бюджетных средств. Кроме того, с начала 2025 года в Олайне работает учебный центр управления мест заключения, улучшая работу по ресоциализации и работу над изменением поведения осужденных. Открыта новая норвежская программа, предусматривающая создание современного места заключения для женщин в Цесисе и реабилитацию детей.

К работе приступила Академия юстиции, обеспечив обучение судей, прокуроров, следователей и сотрудников судов по гибридным угрозам, насилию и семейным спорам.

Борьба с насилием

Проведены значительные работы по ужесточению уголовной ответственности за преступления насилия и созданию и новых механизмов совершенствования защиты пострадавших. В частности, Минюст предложил усовершенствовать Уголовный закон, предусматривая продление срока давности с 20 до 35 лет, или, по решению Сейма, вообще отказаться от давности, за особо тяжкие преступные деяния против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе принудительные аборты, торговлю людьми и тяжкие телесные повреждения.

Важно отметить, что латвийское общество все активнее демонстрирует нетерпимость к насилию в семье, Конвенция Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и насилия в семье обеспечивает быструю и скоординированную реакцию на насилие и стабильную защиту пострадавших.

Поправки к гражданско-процессуальному закону улучшают доступ к судебной системе. Суд по делам о расторжении брака, попечительстве и общении при решении вопроса о распределении судебных издержек должен оценивать не только имущественное положение сторон, но и принципы справедливости и соразмерности, в том числе действия сторон в ходе распада брака и рассмотрения дела. При укреплении временной защиты от насилия установлены более короткие сроки освоения курсов по снижению насильственного поведения. А для снижения подачи необоснованных заявлений и предотвращения затягивания разбирательства ограничена возможность повторного обращения в суд с просьбами отменить или заменить временную защиту от насилия. Одновременно упрощен и в большинстве случаев сокращен порядок госпошлин, а также сделано более быстрое и эффективное принудительное исполнение долгов в порядке предупреждения.